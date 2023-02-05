إنياكي ويليامز لـ في الجول: أسأل نفسي كثيرا عما إذا كان يجب أن ألعب لـ غانا مبكرا عن ذلك

أبدى إنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو، سعادته البالغة بقرار تمثيل منتخب غانا في الأشهر الماضية.

ويليامز تحدّث إلى مجموعة من الصحفيين الأفارقة في مؤتمر صحفي افتراضي نظّمته رابطة الدوري الإسباني "لاليجا".

وقال ويليامز في إجابة على سؤال FilGoal.com عما إذا كان نادمًا على عدم تمثيل غانا مبكرًا في مسيرته.

وقال ويليامز: "في الحقيقة هو سؤال أطرحه دائمًا على نفسي ولا أجد الإجابة".

وتابع: "صحيح أن ما عشته كان شيئًا مذهلًا جعلني أتصل بجذوري وجدودي وعائلتي".

وتابع: "لم يكن سهلًا تحقيق حلم جدي، كان قرارًا توجب علي تقييمه جيدًا

وأنا غير نادم على اتخاذ هذا القرار".

وشدد: "أنا فخور بكوني لاعبًا لمنتخب غانا، كما أشعر بالفخر والسعادة للتواجد هنا والفوز بهذه الجائزة وأن أشعر بفخر قارة إفريقيا بأكملها وليس غانا فحسب".

وأشار: "لقد أغلقت بوابة، وفُتحت في وجهي بوابة أخرى ضخمة، أنا فخور للغاية".

وكشف: "ربما لو أعطوني فرصة اللعب لـ غانا في السابق فلربما كنت قد وافقت وقتها، لأن ما وجدته هناك كان رائعًا، وآمل أن يستمر هذا الطريق لعدة سنوات مقبلة".

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وتوج ويليامز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني.

وتفوق ويليامز على العديد من اللاعبين الأفارقة في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الفائز بجائزة الموسم الماضي.

ويتم اختيار الفائز بتصويت مجموعة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين، بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

وصرّح ماركوس بيليجرين مندوب رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في جنوب إفريقيا: "أثبت إنياكي ويليامز قدراته منذ فترة طويلة كلاعب رائع، والآن سيظل مخلدًا للأبد في تاريخ الدوري الإسباني".

وتابع: "لقد حفر ويليامز اسمه للأبد بعد فوزه بهذه الجائزة التي تُمنح لأفضل اللاعبين الأفارقة اعترافًا بالنمو الهائل لكرة القدم الإفريقية".

وأتم: "نهنئ ويليامز على فوزه بالجائزة ونشكر كل من ساهم في التصويت".

ويليامز (28 عامًا) حوّل انتمائه الكروي من إسبانيا إلى غانا مؤخرًا ومثّل المنتخب الإفريقي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتمكّن ويليامز من الترشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني بعد تمثيل منتخب غانا.

وتوقف الرقم القياسي التاريخي لـ ويليامز بعدد المباريات المتتالية في الدوري الإسباني عند 251 بعد غيابه عن لقاء سيلتا فيجو في الجولة قبل الماضية للدوري الإسباني.

وخاض ويليامز 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

ووُلد ويليامز في مدينة بلباو بإقليم الباسك الإسباني لوالديين لاجئين من دولة غانا.

ويلعب ويليامز في أتليتك بلباو منذ 2012، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

ويمتلك ويليامز 362 مباراة إجمالًا بقميص أتليتك بلباو، سجل خلالها 80 هدفًا وصنع 52.