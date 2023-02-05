مواعيد مباريات الأحد 5 فبراير 2023 - دوري مصري ودربي ميلانو وآخر اختبار لـ ريال مدريد قبل الأهلي

قمم بالجملة ومباريات مثيرة يشهدها الأحد في يوم كروي ساخن.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

يعرف اليوم الأحد 4 مباريات مثيرة في الدوري المصري الممتاز.

البداية في الثالثة إلا ربع عصرًا بلقاء غزل المحلة وحرس الحدود عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد البوشي.

كما يلعب في نفس التوقيت الداخلية أمام أسوان عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد الغياتي.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي في السابعة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

وفي نفس التوقيت يلعب سيراميكا كليوباترا أمام إنبي عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق حاتم بطيشة.

الدوري الإنجليزي

وفي أبرز مباريات اليوم، يلعب توتنام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإسباني

كما يلعب ريال مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا في الثالثة عصرًا عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق خالد الحدي.

ويلتقي برشلونة بنظيره إشبيلية في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق علي محمد علي.

الدوري الإيطالي

ويلعب متصدر المسابقة نابولي أمام سبيزيا في الواحدة والنصف ظهرًا عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

وفي قمة الكرة الإيطالية، يلعب إنتر ميلان أمام ميلان في العاشرة إلا ربع مساء عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

الدوري الألماني

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على فولفسبورج -فريق عمر مروش- في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الفرنسي

ويحل نانت ضيفًا على أجاكسيو في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports 4 بتعليق أحمد عبده.

كما يستقبل أوليميك مارسيليا نظيره نيس في العاشرة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports 4.

الدوري التركي

وفي قمة الجولة، يحل طرابزون سبور -فريق محمود حسن تريزيجيه- ضيفًا على جالاتاسراي في السادسة مساءً.

كما يلعب ألانيا سبور -فريق أحمد حسن كوكا- أمام إسطنبول سبور في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

الدوري الهولندي

وفي قمة كلاسيكية أخرى يلعب فينورد روتردام أمام بي إس في أيندهوفن في الثالثة والنصف عصرًا.

الدوري التونسي

ويحل الترجي ضيفا على اتحاد تطاوين في الثالثة عصرًا، وفي نفس التوقيت يحل النجم الساحلي ضيفا على هلال الشابة، بينما يلعب الإفريقي أمام مستقبل الرجيش.