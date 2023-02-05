رابطة الأندية تعلن مواعيد ثلاث جولات مقبلة للزمالك في الدوري.. وتأجيل مباراة

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري من الجولة 18 إلى 21.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري برصيد 29 نقطة.

ويستعد الأبيض لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الـ17 يوم الاثنين المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في الفترة المقبلة كالتالي:

الجولة 18 - سموحة ضد الزمالك - 13 فبراير - استاد الجيش ببرج العرب - 7:00 مساء

الجولة 19 - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - تم تأجيلها

الجولة 20 - بيراميدز ضد الزمالك - 3 مارس - استاد الدفاع الجوي - 7:00 مساء

الجولة 21 - الزمالك ضد إنبي - 12 مارس - استاد القاهرة - 7:00 مساء

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بسبب لعب الأبيض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه في دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يتم تحديد الموعد الجديد بعد التوقف الدولي في مارس".