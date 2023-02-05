رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي عقب العودة من كأس العالم للأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات الأهلي عقب العودة من منافسات كأس العالم للأندية 2022.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي المونديال عقب تخطي عقبتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الفترة المقبلة:

الجولة 17 – الثلاثاء 7 مارس - الأهلي × المقاولون العرب – استاد السلام – 5:00

الجولة 19 – الثلاثاء 21 فبراير - أسوان × الأهلي – استاد أسوان – 2:45

الجولة 20 – الثلاثاء 28 فبراير - الأهلي × الداخلية – استاد السلام – 7:00

الجولة 21 – الاتحاد × الأهلي – تأجلت

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com أن موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود الخاصة بالجولة 16 من المسابقة سيتم تحديدها عقب نهاية التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.