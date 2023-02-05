إقامة مباريات كأس مصر وكأس الرابطة خلال الأجندة الدولية.. ونقل بعض المباريات من هذين الملعبين

الأحد، 05 فبراير 2023 - 00:36

كتب : بسام أبو بكر

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد إقامة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الرابطة أن الجولة الـ 22 ستقام عقب نهاية معسكري المنتخبين الأول والأولمبي.

ويقام المعسكرين خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس القادم.

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وأكدت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2022-2023) ومباريات النسخة الثانية والجديدة من كأس الرابطة في الفترة من 13 وحتى 30 مارس، خلال الأجندة الدولية.

وتستمر منافسات الدوري المصري بانطلاق الجولة الـ 17 اليوم -الأحد- الخامس من فبراير.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الرابطة ومجلس إدارة اتحاد الكرة عن نقل بعض المباريات من ملاعبها الأصلية، وتحديدا استاد الإسكندرية واستاد القاهرة بسبب الصيانة بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وتقام البطولة في مصر بين 19 فبراير و12 مارس 2023.

ويلعب الداخلية ضد أسوان، وغزل المحلة ضد حرس الحدود، والاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي.

فيما يلعب فاركو أمام الزمالك يوم الإثنين 6 فبراير، بينما تأجلت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بسبب انشغال الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وتستمر الجولة يوم الثلاثاء 6 فبراير بمباريات سموحة أمام المصري، وطلائع الجيش أمام بيراميدز، وفيوتشر أمام البنك الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد يوم الأربعاء 8 فبراير.

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