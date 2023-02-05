المتحدث باسم وزارة الرياضة: ندعم الزمالك واتحاد الكرة.. ونعمل على استحداث لجنة جديدة

الأحد، 05 فبراير 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن نية الوزارة في استحداث لجنة جديدة في اتحاد الكرة تختص في الأخلاق والقيم.

وقال الشاذلي عبر قناة صدى البلد: "نحن داعمين لنادي الزمالك ولاتحاد الكرة وما حدث في أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك أرى أن خطوات القيد كان يجب أن تبدأ قبلها بفترة طويلة لكي يتم حل أي مشكلات تظهر".

وتابع "نظام القيد عالمي ولا يمكن التدخل فيه والطبيعي هو وجود درجات للتقاضي وإذا كان هناك أي مشكلة بين أي نادي واتحاد الكرة المحلي فعليه رفع شكوته للاتحاد الدولي وهو ما سيفصل فيها".

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وشدد "ليس لنا أي تدخل في الأزمة ولكن لا اعتقد أن هناك أي عناد قد حدث من أي من الطرفين ولكن ما حدث كان تأخير مبالغا فيه".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بسبب وجود مديونيات كبيرة على النادي للاتحاد.

وأضاف "بعد استقالة لجنة الانضباط كنا متواصلين ونحاول تهدئة الأمر ورجوع اللجنة أمر محبب لنا ونحاول التأكيد على ذلك الأمر لأنهم قامات قضائية وخبراتهم كبيرة في كرة القدم وسنحاول علاج أي أخطاء ليكون هناك قرارات صارمة من اللجنة".

وأتم "الوزارة حريصة على وجود لجنة جديدة وهي خاصة بالقيم والأخلاق تختص بما يحدث خارج الملعب وترك قرارات ما يحدث داخل الملعب للجنة الانضباط وتلك اللجنة متواجدة في الاتحاد الدولي وهي من عاقبت رئيسه عند ارتكابه لأخطاء سابقة وأرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة للتطبيق ذلك الأمر".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري قد قدمت استقالتها بسبب الجو الغير مناسب للعمل في الرياضة وفقا لبيانها.

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