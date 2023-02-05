مدرب سياتل: أتمنى لو أجريت هذا التبديل مبكرا.. ولن نختلق الأعذار لخسارتنا أمام الأهلي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

بريان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز الأمريكي

تحدث برايان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز عن تأخره في إشراك لاعبه جواو باولو أمام الأهلي، والذي كان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في 2021.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على سياتل بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شميتزر في تصريحاته عقب المباراة: "هذا تبديل أتمنى لو أجريته أبكر قليلا. حين أتى إلى المباراة كان فعالا".

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وأضاف "نحن لا نضع الأعذار. الأهلي في منتصف موسمه تقريبا وهذه أفضلية له، ولكننا كان لدينا أفضلياتنا أيضا".

وأوضح "اعتقدت أننا كنا منظمين للغاية، والهدف قادهم للتأهل وهذا كان من سوء حظنا".

وانتهى موسم الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الماضي، ما يعني أن سياتل يخوض فترة الإعداد حاليا.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وبات أفشة هو المسجل رقم 12 للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفه الأول في 7 مباريات و3 نسخ.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي.

وللنسخة الثانية على التوالي يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة: ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022 - بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأفشة في النسخة الحالية.

للمرة الثانية سيلتقي الأهلي مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية، بعد مواجهة بايرن ميونيخ في نسخة 2021 التي انتهت بفوز البافاري 2-0.

أول مواجهة للأهلي أمام ريال مدريد، منذ ودية 2001 التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف صنداي أوليسيه.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء الثامن من فبراير، ويبحث فيها الأهلي عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

برايان شميتزر سياتل ساوندرز الأهلي كأس العالم للأندية
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