قمصان: ما يقال عن تجميد برونو غير صحيح.. وكهربا يريد رد الجميل لجماهير الأهلي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي × طلائع الجيش

نفى سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي ما يقال عن تجميد البرازيلي برونو سافيو، مشيرا إلى أن كهربا يريد رد الدين لجماهير الأحمر.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ليواجه ريال مدريد.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل ما يقال عن تجميد برونو سافيو غير صحيح، كان له دورا كبيرا معنا في الفترة الماضية وبعد الإصابة لم يعد بنفس الجاهزية البدنية ولكنه تحسن الآن ويمكنه أن يساعدنا في مباريات الدوري".

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وأضاف "المدرب له وجهة نظر فنية في شيء معين وهذا هو كل ما في الأمر، نلعب عديد المباريات وسنحتاج جميع اللاعبين".

وتابع "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، شاهدنا أكثر من مباراة لفريق سياتل ساوندرز. كنا نعلم أنهم لم يصلوا لكامل الجاهزية البدنية وأنهم لم يلعبوا لفترة طويلة وخاضوا معسكر إعداد بعدها دون لعب مباريات رسمية".

وواصل "لعبنا على العامل البدني لمحاولة تطويل المباراة ثم الدفع بثلاثي هجومي مختلف ونجح في ذلك".

واستطرد "كولر علاقته جيدة بكل اللاعبين ويراعي الجميع نفسيا حتى من يتواجدوا على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة، البدلاء دخلوا في قمة تركيزهم وهذا يعود لتجهيزهم نفسيا".

وأتم "كهربا يريد أن يرد الجميل لجماهير الأهلي التي دعمته كثيرا، يركز بقوة في التدريبات والمباريات ومردوده كان إيجابيا".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

الأهلي كأس العالم للأندية برونو سافيو
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