مهاجم سياتل: التواجد في كأس العالم كان شرفا كبيرا.. ومحبطون للخسارة بتلك الطريقة

كشف ستيفان فراي حارس مرمى سياتل ساوندرز الأمريكي عن شعور زميله في الفريق أليكساندر رولدان بالإحباط بسبب كرة الهدف.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ليواجه ريال مدريد.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف فوز الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها من قدم رولدان وسكنت الشباك.

وقال فراي للصحفيين عقب المباراة: "أليكس غاضب بسبب الكرة التي ارتدت منه وسكنت الشباك ولكنني أثني عليه لأنه حاول التضحية بجسدة من أجل إبعاد الكرة".

واستمر "إنه أمر مؤسف لأن الكرة كانت متجهة إلى القائم الأيمن أو حتى كان من الممكن تبتعد عنه هذا هو الأمر ولكنني أقدر الجهد المبذول".

كما تحدث جوردان موريس مهاجم الفريق قائلا: "هذه الفرص لا تأتي في الكثير من الأحيان، التواجد هنا شرف كبير ونحن فخورين بكيفية تمثيلنا للدوري كوننا أول فريق يأتي إلى هنا لذلك علينا أن نرفع رؤوسنا".

وأتم "من المحبط أن تأتي كل هذا الطريق وفي فترة التحضير وتخسر بهدف بتلك الطريقة".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.