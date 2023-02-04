"ملك إفريقيا العظيم".. ماذا قالت ماركا عن مواجهة الأهلي وريال مدريد

تناولت الصحف الإسبانية تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة ريال مدريد في مباراة الثامن من فبراير الجاري ضمن منافسات البطولة المقامة في المغرب.

وعنونت صحيفة ماركا خبر تأهل الأحمر: "الأهلي ملك إفريقيا العظيم سيكون منافس ريال مدريد يوم الأربعاء".

وإليكم مقتطفات من موضوع ماركا:

"الأهلي المصري، ملك إفريقيا بـ 10 بطولات، سيكون منافس ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب".

"الأهلي الضيف الوحيد المدعو للبطولة لأنه لم يكن بطل قارته، قد نال حق مواجهة فريق كارلو أنشيلوتي، وسيحظى بيوم راحة إضافي، بالنظر لأن ريال مدريد سيلعب أمام مايوركا غدا".

"في الشوط الثاني، الفريق المصري الملك المطلق لإفريقيا بضعف عدد بطولات أقرب ملاحقيه أخذ الخطوة للأمام، وحظي بفرص جيدة حتى وإن لم تكن كافية لإيقاظ الجماهير".

"ملك إفريقيا ينتظر ريال مدريد بالفعل للقاء الأربعاء في الرباط".

ولم تكن الصحيفة الإسبانية راضية عن سير المباراة بشكل عام، حيث اقترحت أن سياتل ساوندرز كان يملك اللاعبين الأفضل قياسا على الشوط الأول، الذي "سيطر عليه بلا خطورة".

ورغم تهكم الصحيفة الإسبانية على إيقاع المباراة وتأثيرها على الجماهير، إلا أنها أكدت أن "ريال مدريد لا يمكنه أن يسترخي كثيرا في مواجهة الفائز منها".

في الإطار ذاته قالت صحيفة "آس" في ختام تغطية المباراة: "الأهلي قام بما يكفي لخنق سياتل ساوندرز ومنعه من الحصول على فرص صريحة بصورة مستمرة، خصوصا في الشوط الثاني. إنها نظافة الشباك الثانية على التوالي له، وريال مدريد يجب أن يكون في أفضل حال ممكن إذا أراد كسر هذا الجدار الدفاعي".

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وبات أفشة هو المسجل رقم 12 للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفه الأول في 7 مباريات و3 نسخ.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي.

وللنسخة الثانية على التوالي يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة: ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022 - بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأفشة في النسخة الحالية.

للمرة الثانية سيلتقي الأهلي مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية، بعد مواجهة بايرن ميونيخ في نسخة 2021 التي انتهت بفوز البافاري 2-0.

أول مواجهة للأهلي أمام ريال مدريد، منذ ودية 2001 التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف صنداي أوليسيه.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء الثامن من فبراير، ويبحث فيها الأهلي عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.