الدوري الإيطالي - روما يفوز على إمبولي في أول 6 دقائق.. وأتالانتا يتعثر أمام ساسولو

عاد روما للانتصارات من جديد بالفوز على إمبولي بنتيجة 2-0 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكان روما قد خسر من نابولي في الدوري ثم ودع كأس إيطاليا أمام كريمونيسي في ربع النهائي بشكل غير متوقع.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو شهدت فوز الذئاب بفضل ثنائية روجر إيبانيز في الدقيقة الثانية وتامي أبراهام في الدقيقة السادسة.

وتلك المرة الخامسة التي يسجل فيها روما ثنائية في أول 5 دقائق في تاريخ الدوري الإيطالي والأولى منذ عام 2000.

وصنع ثنائية روما: الأرجنتيني باولو ديبالا، وكلا الهدفين جاء من كرات رأسية.

وبفضل تلك النتيجة رفع روما رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن إنتر.

بينما تكبد إمبولي خسارته الأولى منذ 6 مباريات في الدوري وتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز العاشر.

بعد هزيمتين على التوالي.. روما يعود لسكة الانتصارات ويحقق الفوز على إمبولي 2-0 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي#روما_إمبولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dcwh52uu6a — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2023

وعلى ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو حقق الفريق فوزا صعبا على أتالانتا بنتيجة 1-0.

وأكمل أتالانتا 60 دقيقة كاملة بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره يواكيم ماهيلي.

وسجل لاعب الوسط الفرنسي أرماند لوريانتي في الدقيقة 55 هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه لويس مورييل.

فوز هو الثاني على التوالي لـ ساسولو بعد الفوز الكبير على ميلان في الجولة الماضية 5-2.

وتكبد أتالانتا هزيمته الثانية على التوالي بعد أيام من توديع كأس إيطاليا.

وظل رصيد نيراتزوري بيرجامو عند 38 نقطة ظل بها في المركز السادس بفارق الأهداف عن لاتسيو وميلان.

بينما ارتقى ساسولو للمركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.