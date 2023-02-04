كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

السبت، 04 فبراير 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه البلجيكي إدين هازارد دون تحديد المدة التي يحتاجها للعلاج.

وكشف الفريق الإسباني في بيان رسمي عن تشخيص اللاعب بأنه مصاب بالوتر الرضفي في ركبته اليسرى وسيظل اللاعب تحت الملاحظة.

وشارك هازارد في سبع مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بمجموع دقائق 296 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

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وتعرض ابن الـ32 عاما لأكثر من إصابة منذ انضمامه لريال مدريد في 2018 حيث غاب عن 74 مباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

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ويواجه ريال مدريد نظيره الأهلي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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