عبد الحفيظ:شخصية الأهلي تظهر في هذه الأوقات.. وسنستعد لـ ريال مدريد من الغد

السبت، 04 فبراير 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن تأهل الفريق لنصف نهائي كأس العالم للأندية يؤكد على شخصية النادي، مشيرا إلى أن الأحمر سيبدأ التحضير لمواجهة ريال مدريد من غدِ الأحد.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ليواجه ريال مدريد.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "نلعب نصف النهائي للعام الثالث على التوالي، قبل عامين واجهنا بايرن ميونيخ وهذا العام سنلعب أمام ريال مدريد الذي واجهناه في مباراة شرفية قبل ذلك.

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وواصل "الآن سنلعب أول مباراة رسمية ويجب أن نستعد بمنتهى القوة، تأهلنا يؤكد على عقلية الأهلي وشخصيته المتمثلة في لاعبي الفريق".

وأضاف "كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، شاهدنا منتخب المغرب بإرادته وعزيمته وصل لنصف نهائي كأس العالم".

واستطرد "أشكر الجماهير المغربية على دعمها وكنا حريصين على رد التحية لهم. الروابط قوية بين مصر والمغرب ونحن نلعب في بلدنا الثاني".

وأردف "سنختفل اليوم بالفوز وسنبدأ التحضير لمواجهة ريال مدريد من الغد، أنظر إلى الأمور نظرة تفاؤلية بطبعي".

وأتم "أبارك للاعبين ولكن المشوار ما زال صعبا في كأس العالم للأندية وباقي البطولات".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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