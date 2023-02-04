أفشة: لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي.. وسنلعب على الفوز أمام ريال مدريد

شدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أن الفريق نجح في تجاوز عقبة صعبة بالفوز على سياتل ساوندرز، مشيرا إلى سعادته بالهدف ولكن الأهم هو انتصار الأحمر.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل سجله محمد مجدي أفشة ليواجه ريال مدريد.

وقال أفشة في تصريحات للموقع الرسمي: "حققنا الفوز بعد تعب وجهد كبير من الفريق بالكامل بعد أقل من 48 ساعة من مواجهة أوكلاند الأولى والإجهاد التي صاحبها خصوصا مع اللاعبين الذين شاركوا لـ90 دقيقة".

وأضاف "جمهور الأهلي يصنع ملحمة كبيرة بتواجده في المدرجات ودعم الفريق وهو أمر معتاد في أي مكان، والجمهور المغربي أيضا يساندنا بقوة ونشعر أننا نلعب في بلدنا الثاني وأتمنى أن تزداد أعداد الحضور أمام ريال مدريد".

وتابع "سعيد بالهدف ولكن سعادتي أكبر بالفوز والتأهل لنصف النهائي، الإنجازات الفردية مهمة ولكن الأهم هو انتصار الفريق. لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي".

واستطرد "الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمر يسعدنا بالطبع، حصلت على جائزة أفضل لاعب في نهائي 2020 و2021. من الرائع أن أظهر بشكل مميز في المباريات الكبيرة، ولكن المهم هو أن تنتهي هذه المواجهات بفوز الأهلي".

وأتم "ريال مدريد أفضل فريق في العالم والأكثر تكاملا وهو فريق طفولتي المفضل ولكننا سنقدم كل ما لدينا وسنلعب على الفوز وننتظر أن يكون التوفيق حليفنا في المباراة".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.