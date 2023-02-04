كولر: سنشاهد ثلاث مباريات على الأقل لـ ريال مدريد.. وكهربا تجاوز فترة صعبة

شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أنه سيشاهد على الأقل ثلاث مباريات لمنافسه المقبل ريال مدريد، مشيرا إلى أن الاستعدادا سيشمل العديد من المحاضرات النظرية.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ليواجه ريال مدريد.

وقال كولر في تصريحات للموقع الرسمي: "شيء عظيم أن تواجه فريقا كبيرا مثل ريال مدريد، سنواجه تحديا كبيرا ويجب أن يكون هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرا".

وأضاف "سنحرص على متابعة ثلاث مباريات لريال مدريد على الأقل لوضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة".

وواصل "مع ضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية بجانب بعض التدريبات الخفيفة".

وأتم "كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات عقب انقطاع طويل دون لعب ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.