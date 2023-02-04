كهربا: ريال مدريد أقوى فريق في العالم ولكن لا يوجد مستحيل

تحدث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن فوز الفريق على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال كهربا في تصريحاته التي نقلتها صفحة الأهلي الرسمية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز. أشكر زملائي والجهاز الفني وكل الجماهير التي أتت لمساندتنا".

وأضاف "جهدنا لم يذهب سدى، وبإذن الله سنفوز في المباراة المقبلة ونصل إلى النهائي".

وعن مواجهة ريال مدريد قال كهربا: "ستكون مباراة صعبة لأننا نواجه أقوى فريق في العالم، ولكن لا يوجد مستحيل طالما نتعب ونسعى ونجتمع على قلب رجل واحد".

واختتم "كل شيء ممكن ونحن نثق في أنفسنا. كل اللاعبين لدينا كبار ورجال".

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وبات أفشة هو المسجل رقم 12 للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفه الأول في 7 مباريات و3 نسخ.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي.

وللنسخة الثانية على التوالي يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة: ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022 - بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأفشة في النسخة الحالية.

وللمرة الثانية سيلتقي الأهلي مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية، بعد مواجهة بايرن ميونيخ في نسخة 2021 التي انتهت بفوز البافاري 2-0.

وأيضا هي أول مواجهة للشياطين الحمر أمام ريال مدريد، منذ ودية 2001 التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف صنداي أوليسيه.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء الثامن من فبراير، ويبحث فيها الأهلي عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.