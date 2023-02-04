عادل نوير.. الشناوي أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم للأندية

حافظ محمد الشناوي حارس الأهلي على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وبذلك رفع محمد الشناوي رصيده من الشباك النظيفة إلى أربع مباريات، أمام الدحيل وبالميراس البرازيلي في 2020 ثم أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز في النسخة الحالية.

واهتزت شباك الشناوي مرتين في مباراة واحدة كانت أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وبذلك يعادل محمد الشناوي رقم الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ بأربع شباك نظيفة مع أفضلية لحارس البافاري الذي لعب مباراة أقل.

إجمالا، خرج الأهلي بشباك نظيفة في سبع مباريات طوال البطولة كان للشناوي أربعة منها مع مرتين لعلي لطفي ومباراة واحدة لعصام الحضري.

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.