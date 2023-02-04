ضرب العارضة والمرمى.. ماذا قدم أفشة رجل مباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز
السبت، 04 فبراير 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
فاز محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وسجل أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.
وبات أفشة هو المسجل رقم 12 للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفه الأول في 7 مباريات و3 نسخ.
ووصل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي.
وللنسخة الثانية على التوالي يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة: ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022 - بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأفشة في النسخة الحالية.
ماذا قدم أفشة أمام سياتل ساوندرز؟
دقائق اللعب: 26
الأهداف: 1
لمسات الكرة: 34
التمريرات الصحيحة: 22 من 26
دقة التمرير: 85%
الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 2
التسديدات على المرمى: 1 من 3
التسديدات في العارضة والقائمين: 1
المراوغات الناجحة: 0 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 2
التدخلات: 1
الاعتراضات: 1