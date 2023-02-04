ضرب العارضة والمرمى.. ماذا قدم أفشة رجل مباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز

فاز محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وسجل أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وبات أفشة هو المسجل رقم 12 للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفه الأول في 7 مباريات و3 نسخ.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي.

وللنسخة الثانية على التوالي يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة: ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022 - بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأفشة في النسخة الحالية.

ماذا قدم أفشة أمام سياتل ساوندرز؟

دقائق اللعب: 26

الأهداف: 1

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 22 من 26

دقة التمرير: 85%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 2

التسديدات على المرمى: 1 من 3

التسديدات في العارضة والقائمين: 1

المراوغات الناجحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 2

التدخلات: 1

الاعتراضات: 1