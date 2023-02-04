بالأرقام - أفشة الرابع والثاني عشر.. الأهلي يتخطى برشلونة ويبلغ نصف النهائي الخامس

السبت، 04 فبراير 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

هدف محمد مجدي أفشة مع الأهلي أمام سياتل ساوندرز

سجل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي هدفه الأول في كأس العالم للأندية، في النسخة الثالثة له على التوالي مع الشياطين الحمر.

جاء ذلك في شباك سياتل ساوندرز الأمريكي، حيث حسم الهدف انتصار الأهلي وتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر فريق عربي وإفريقي في تاريخ المسابقة.

وحقق الأهلي انتصاره الثامن في كأس العالم للأندية، ليفض الشراكة مع برشلونة وينفرد بالمركز الثاني، وراء ريال مدريد الذي حقق 10 انتصارات في البطولة.

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وبات أفشة اللاعب رقم 12 في تاريخ الأهلي الذي يسجل في كأس العالم للأندية، وذلك في مباراته السابعة في البطولة.

وللنسخة الثانية على التوالي، يسجل للأهلي 4 لاعبين مختلفين في نفس البطولة، حيث سجل له ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمد هاني في نسخة 2022، فيما سجل له بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وأخيرا أفشة في النسخة الحالية.

وانتهت النسخة الماضية بفوز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد 2006، كأفضل إنجاز له حتى الآن.

وحقق المدرب السويسري مارسيل كولر فوزه الثاني في كأس العالم للأندية، كثالث مدرب للأهلي يصل إلى ذلك الرقم، بعد البرتغالي مانويل جوزيه (انتصاران على أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا في 2006)، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأكثر فوزا حتى الآن (3 انتصارات على الدحيل في 2021 ومونتيري والهلال في 2022).

ولا يزال كولر بلا هزيمة في 22 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات.

وللمرة الثانية سيلتقي الأهلي مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية، بعد مواجهة بايرن ميونيخ في نسخة 2021 التي انتهت بفوز البافاري 2-0.

وأيضا هي أول مواجهة للشياطين الحمر أمام ريال مدريد، منذ ودية 2001 التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف صنداي أوليسيه.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء الثامن من فبراير، ويبحث فيها الأهلي عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

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