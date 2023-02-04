كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد.. القنوات الناقلة

السبت، 04 فبراير 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

يستعد الأهلي لمباراة نارية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

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وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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