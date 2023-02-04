دياز: الهلال والوداد كانا يستحقان التأهل.. وأريد أن أشكر المغرب على الاستقبال

السبت، 04 فبراير 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

رامون دياز مدرب الهلال

يرى رامون دياز مدرب الهلال أن مباراة فريقه ضد الوداد كانت بين فريقين استحقا التأهل لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية حساب الوداد المغربي بفضل ركلات الترجيح التي انتهت بتفوق الزعيم السعودي بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال دياز عبر قناة SSC عقب المباراة: "أشكر المغرب على التنظيم الراقي للبطولة والاستقبال الحارس الذي حظينا به هنا".

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وتابع "المباراة كانت قوية جدا وسجال بين فريقين استحق كلاهما الوصول لدور نصف النهائي ولكننا وفقنا في ركلات الترجيح".

وأضاف "أريد أن أهنئ اللاعبين على الأداء الرائع الذين قدموه اليوم".

ووصل الهلال لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه من أصل 3 مشاركات، وفي السابقتين انتهى مشواره في المركز الرابع.

وأصبح الهلال ثاني أكثر فريق عربي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد الأهلي (4 مرات).

ولم يعرف الوداد طعم الفوز في كأس العالم للأندية، بالخسارة في مباراتين بنسخة 2017 وتعادل اليوم.

وأعاد الهلال تفوق عرب آسيا على عرب إفريقيا بعد 3 مباريات استطاع فيها الأهلي والترجي الفوز على عرب آسيا خلال آخر 3 نسخ.

وسيلتقي الهلال في المربع الذهبي مع فلامنجو البرازيل بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.

لقاء يتكرر في البطولة للمرة الثانية بعدما التقيا من قبل في نصف نهائي 2019 وانتصر الفريق البرازيل بنتيجة 3-1.

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