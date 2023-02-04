مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة

السبت، 04 فبراير 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل مواجهة إشبيلية غدا -الأحد- في الدوري الإسباني، عن غياب عثمان ديمبيلي وتجديد عقد سيرجيو بوسكيتس وإنفاق تشيلسي الكبير في سوق الشتاء.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "لدينا خصم قوي بصرف النظر عن ترتيبه. خورخي سامباولي (مدرب إشبيلية) أعاد الفريق إلى قوته وتنافسيته، إنهم يعملون بشكل مميز دفاعيا وفي الضغط العالي كذلك".

وعن اللعب بأربعة لاعبين في خط الوسط مثلما فعل مؤخرا بإشراك سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وجافي وبيدري قال تشافي: "نحن نشعر بالراحة في أي نظام، ولعبنا مباريات عظيمة بجناحين أيضا".

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وأوضح "نحن نفعل ما كنا نفعله العام الماضي ولكن بنضج أكبر وتنوعات أكثر. رباعي الوسط الذي يلعب هو الأقل فقدا للكرة وسماحا بالتحولات".

أما عن عقد سيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي قال المدرب: "نحن نعمل جميعا وفي النهاية القرار له. نحن ننتظر ما سيقرره، فهو شخص مهم داخل الملعب وخارجه، وهو قائد الفريق. لقد نال حق تحديد مستقبله، وإذا استمر سأكون سعيدا".

وعن مشاركة لاعب الوسط الواعد بابلو توري مع الفريق الثاني قال: "في هذا العمر لا يمكنه أن يقضي 3 أسابيع بدون اللعب، ولذلك من الجيد أنه يلعب. هذا ما أطلعته عليه حين تعاقدنا معه، أنه سيلعب مع الفريق الثاني، وهذا ما سيجعله جاهزا حين نحتاج إليه".

أما عن المستوى الحالي للفريق قال تشافي: "أتذكر أفضل فترة في تاريخ برشلونة حين كنت ألعب، ولم نكن نلعب دائما بأفضل شكل في كل مباراة. في كرة القدم هناك أوقات تكون فيها الأفضل وأوقات لا تكون جيدا بهذا القدر".

وأضاف "نحن في لحظة جيدة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد. اللاعبون الشباب يأخذون المبادرة. لقد فزنا بلقب للتو (كأس السوبر) ولكننا بحاجة للاستمرار".

وأوضح "أتحدث مع اللاعبين وأخبرهم أننا لم نحقق الكثير بالفوز بكأس السوبر. البطولة هامة ولكن الأمور تتعلق بالفوز بالدوري والدوري الأوروبي وكأس الملك. هذا هو برشلونة".

وتابع "أصبحنا عائلة داخل غرفة الملابس، وهناك أجواء جيدة للغاية، من أفضل ما حظيت به في مسيرتي. نحن على الطريق الصحيح ولكن لا يجب أن نفقد حذرنا".

وعن غياب عثمان ديمبيلي بدافع الإصابة قال: "إنه أفضل لاعب في المواجهات الفردية بقائمتنا. بدونه سنخسر هذه الميزة التي تضمن لنا الكثير من الفرص، ولكن رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي قادرون على ذلك".

وعن التدخل العنيف من جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا ضد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في مباراة الفريقين الأخيرة قال تشافي: "فينيسيوس وديمبيلي ونيمار من اللاعبين الذين يربكون اتزان الدفاعات، وبالتالي يصبح الخصم أكثر عنفا تجاههم. من الطبيعي أن يراقبهم المدافعون، ولكن هنا يجب أن يؤدي التحكيم دوره".

أما عن فرينكي دي يونج قال: "دائما ما قلت إن لديه إمكانيات كبرى لفعل ما يريده في خط الوسط. لديه الجودة والسرعة والقوة. إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم. أحب العمل معه وهو من الأكثر مشاركة معي".

وعن الظهير أليخاندرو بالدي الغائب عن التدريبات أوضح "قيل لي من الطاقم الطبي أنه سيكون متاحا، وسنقرر بشأن ذلك غدا".

وعن إنفاق تشيلسي الضخم في سوق يناير الذي وصل إلى 330 مليون يورو قال: "إذا فعلوا ذلك فهذا يرجع لأن لديهم القدرة على ذلك. لا أعرف القوانين في الدوري الإنجليزي".

أخيرا عن إمكانية الوصول إلى 100 نقطة بنهاية الدوري قال تشافي: "لست قلقا بشأن ذلك. أريد الفوز بالدوري، حتى ولو بـ 70 نقطة".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بنهاية الدور الأول، برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.

ويحاول الفريق الكتالوني استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2018-2019.

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