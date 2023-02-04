كأس العالم للأندية - للثأر من فلامنجو.. ركلات الترجيح تنصر الهلال على الوداد

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 على حساب الوداد المغربي بفضل ركلات الترجيح التي انتهت بتفوق الزعيم السعودي بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم الوداد أولا عن طريق أيوب العملود بينما سجل محمد كنو هدف التعادل.

ووصل الهلال لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه من أصل 3 مشاركات، وفي السابقتين انتهى مشواره في المركز الرابع.

وأصبح الهلال ثاني أكثر فريق عربي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد الأهلي (4 مرات).

ولم يعرف الوداد طعم الفوز في كأس العالم للأندية، بالخسارة في مباراتين بنسخة 2017 وتعادل اليوم.

وأعاد الهلال تفوق عرب آسيا على عرب إفريقيا بعد 3 مباريات استطاع فيها الأهلي والترجي الفوز على عرب آسيا خلال آخر 3 نسخ.

وسيلتقي الهلال في المربع الذهبي مع فلامنجو البرازيل بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.

لقاء يتكرر في البطولة للمرة الثانية بعدما التقيا من قبل في نصف نهائي 2019 وانتصر الفريق البرازيل بنتيجة 3-1.











































































التشكيل

عاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لقيادة هجوم الهلال خلال مواجهة الوداد بعد تعافيه من الإصابة.

كما اعتمد رامون دياز مدرب الهلال على الثلاثي سالم الدوسري وميشيل ديلجادو وموسى ماريجا في هجوم الفريق أمام الوداد.

وغاب عن صفوف الفريق سلمان الفرج قائد الهلال وكذلك ياسر الشهراني ومحمد البريك بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

في المقابل اعتمد مهدي النفطي مدرب الوداد على الثلاثي المخضرم، أيمن الحسوني ويحيى جبران ويحيى عطية الله في قيادة بطل المغرب أمام الهلال.

فيما تواجد محمد أوناجم وحميد أحداد ثنائي الزمالك الاسبق على مقاعد بدلاء نادي الوداد في مواجهة الهلال.

وصف المباراة

بدأ الوداد ضاغطا بقوة بحثا عن الهدف الأول مدعوما بدعم جماهيري كامل العدد في المدرجات.

🔴 تيفو جماهير الوداد المغربي في مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية#في_المونديال pic.twitter.com/2bO7UCfLLq — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2023

في الدقيقة الثالثة مرت تسديدة رضا الجعدي فوق عاضة الهلال.

وبعد 3 دقائق نفّذ جلال داودي ركلة حرة مباشرة تصدى لها عبد الله المعيوف بصعوبة لترتد وتجد متابعة من يحيى جبران بتسديدة صاروخية مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

هدأت المباراة قليلا، وسجل داودي هدفا ألغي مباشرة بداعي التسلل في الدقيقة 19.

حاول الهلال تهديد مرمى أحمد رضا تكناوتي لكن دون خطورة محققة، بينما ظلت فرص الوداد بعيدة عن مرمى المعيوف.

وتصدى معيوف في الدقيقة 39 لتسديدة داودي بثبات، فانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

شوط الإثارة

مع بداية الشوط الثاني، كاد علي البليهي أن يتقدم للهلال بعد ركنية نفذها سالم الدوسري لكن ديديه لامكيل زي أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 47.

وبعد 3 دقائق انفرد ديديه لامكيل زي وراوغ الحارس مرت بمحاذاة الخط إلى ركنية.

الركنية نفذها يحيى جبران ارتقى أيوب العملود برأسية وأسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 53 متقدما للوداد.

د52' الهدف الأول لـ #الوداد_المغربي عن طريق أيوب العملود الهلال السعودي 0 × 1 الوداد المغربي#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SSHY55QVKT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

في الدقيقة 58 توقفت المباراة بسبب مشادة بين لاعبي الفريقين أشهر الحكم على إثرها 3 بطاقات صفراء.

في الدقيقة 72 سدد سالم الدوسري من داخل منطقة الجزاء أبعدها أيمن فرحاني في الوقت المناسب.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 89 بعد لمسة يد على القائد يحيى جبران.

الحكم أشهر بطاقة صفراء في وجه قائد الوداد ومع تزايد الاعتراضات أشهر بطاقة أخرى ليخرج جبران مطرودا.

محمد كنو انبرى للركلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع وسجل هدف التعادل.

الدقائق الـ 8 التالية من الوقت بدلا من الضائع لم تعرف سوى دفاع ودادي بحثا عن الحفاظ على نتيجة ضد ضغط الهلال.

فانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين مع الانتقال لشوطين إضافيين.

شوطان إضافيان

في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمد كنو بعد عرقلة لاعب الوداد في منتصف الملعب.

وأصبح لاعب الوسط السعودي أكثر من يُشهر في وجهه البطاقة الحمراء بواقع 3 بطاقات في مونديال الأندية.

فطُرد أمام الترجي في نسخة 2019 وأمام الأهلي في نسخة 2021 وأمام الوداد في نسخة 2022.

محمد كنو لاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 🔵🏆 2019: بطاقة حمراء أمام الترجي 🟥 2021: بطاقة حمراء أمام الأهلي 🟥 2022: بطاقة حمراء أمام الوداد 🟥 pic.twitter.com/6aSerqDOPQ — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2023

في الدقيقة 104 مرت رأسية البديل بولي سامبو بعيدة عن مرمى الهلال.

وأهدر موسى ماريجا فرصة ذهبية لخطف الهدف الثاني من انفراد لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

في الشوط الإضافي الثاني أجرى رامون دياز تغييرا بخروج أندري كاريو المصاب وشارك مصعب الجوير عوضا عنه في الدقيقة 113.

وأهدر بولي مرة أخرى في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع فرصة للوداد، فانتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

موسى ماريجا سجل الأول للهلال على يمين الحارس، بينما أهدر يحيى عطية الله الركلة الأولى للوداد بعدما ارتطمت كرته بالقائمين.

وسجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الركلة الثانية للزعيم الأزرق، وأعاد العملود الأمل لأصحاب الأرض بتسجيل الركلة الثانية للوداد.

صالح الشهري سجل الركلة الثالثة للهلال، بينما سجل محمد أوناجم ركلة الوداد الثالثة.

وعزز عبد الله الحمدان تفوق الهلال بتسجيل الركلة الرابعة، ثم تحصل على بطاقة صفراء بعدها بسبب الاحتفال.

وحافظ جلال الداودي على حظوظ على الوداد بتسجيل الركلة الرابعة.

وسجل مصعب الجوير الركلة الخامسة للهلال معلنا تأهل زعيم آسيا لنصف النهائي كأس العالم للأندية 2022.

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