هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج

عاد سيباستيان هالير للتسجيل بعد غياب طويل بسبب إصابته بمصر السرطان. وسجل أول أهدافه بقميص بروسيا دورتموند منذ الانتقال للفريق في بداية الموسم الحالي.

وحقق دورتموند الفوز على فرايبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند في المباراة كل من هالير وكريم أديمي وجوليان براندت ونيكو شلوتيربيرك وجيوفاني رينا.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 37 في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن يونيون برلين صاحب الصدارة مؤقتا وبفارق ثلاثة نقاط عن بايرن ميونيخ حال تحقيقه الفوز.

هدف هالير كان هو الأول له منذ 269 يوما إذ كان قد سجل للمرة الأخيرة بقميص أياكس أمستردام ضد هيرنيفين في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الهولندي في الموسم الماضي

وشهدت الدقيقة الـ 74 من المباراة تكريم جماهير دورتموند وجماهير فرايبورج لشهداء حادثة استاد بورسعيد من جماهير الأهلي في بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية.

تقدم دورتموند بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 عن طريق شلوتيربيرك قبل أن يتعادل فرايبورج عن طريق لوكاس هولير.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاثة دقائق أديمي هدف التقدم لدورتموند قبل أن ضيف هالير الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وسجل براندت الهدف الرابع في الدقيقة الـ 69، بينما اختتم رينا خماسية دورتموند في الدقيقة الـ 82.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على فريق فيردر بريمين يوم 11 فبراير، بينما سيستضيف فرايبورج فريق شتوتجارت على ملعبه.