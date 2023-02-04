هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج

السبت، 04 فبراير 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

احتفال سيباستيان هالير بهدفه - بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج

عاد سيباستيان هالير للتسجيل بعد غياب طويل بسبب إصابته بمصر السرطان. وسجل أول أهدافه بقميص بروسيا دورتموند منذ الانتقال للفريق في بداية الموسم الحالي.

وحقق دورتموند الفوز على فرايبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند في المباراة كل من هالير وكريم أديمي وجوليان براندت ونيكو شلوتيربيرك وجيوفاني رينا.

أخبار متعلقة:
لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو ثلاثية جديدة.. ليفربول يخسر أمام ولفرهامبتون

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 37 في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن يونيون برلين صاحب الصدارة مؤقتا وبفارق ثلاثة نقاط عن بايرن ميونيخ حال تحقيقه الفوز.

هدف هالير كان هو الأول له منذ 269 يوما إذ كان قد سجل للمرة الأخيرة بقميص أياكس أمستردام ضد هيرنيفين في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الهولندي في الموسم الماضي

وشهدت الدقيقة الـ 74 من المباراة تكريم جماهير دورتموند وجماهير فرايبورج لشهداء حادثة استاد بورسعيد من جماهير الأهلي في بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية.

تقدم دورتموند بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 عن طريق شلوتيربيرك قبل أن يتعادل فرايبورج عن طريق لوكاس هولير.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاثة دقائق أديمي هدف التقدم لدورتموند قبل أن ضيف هالير الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وسجل براندت الهدف الرابع في الدقيقة الـ 69، بينما اختتم رينا خماسية دورتموند في الدقيقة الـ 82.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على فريق فيردر بريمين يوم 11 فبراير، بينما سيستضيف فرايبورج فريق شتوتجارت على ملعبه.

بوروسياد دورتموند فرايبورج الدوري الألماني سيباستيان هالير شهداء الأهلي
نرشح لكم
تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق ميسي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على تولوز أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (3) - (0) ليفربول.. هزيمة جديدة
أخر الأخبار
تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميسي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على تولوز 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث في أول 15 دقيقة.. والقيادة الدفاعية مفقودة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - للثأر من فلامنجو.. ركلات الترجيح تنصر الهلال على الوداد ساعة | كأس العالم للأندية
هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج ساعة | الكرة الأوروبية
لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال