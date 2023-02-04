لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200

السبت، 04 فبراير 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

سقط ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على يد ولفرهامبتون في مباراة واصلت تعقيد وضعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول ثلاثة أهداف خلال هزائمه الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتعادل بينهم في مباراة بدون أهداف ضد تشيلسي.

سجل أهداف ولفرهامبتون في المباراة كل من جويل ماتيب "هدف عكسي" وكريج داوسون وروبن نيفيز.

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الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول عند 29 نقطة في المركز العاشر.

المباراة كانت رقم 200 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.15

التسديدات على المرمى: 0 من 2

المراوغات الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 39

التمريرات الصحيحة: 20 من 27

دقة التمرير: 74%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 4

المخالفات: 1

التسلل: 1

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 1

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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