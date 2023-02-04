انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي
السبت، 04 فبراير 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وتقام كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
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نهاية المباراة.. الأهلي إلى نصف النهائي
ق 88: جوووووول أول للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة بعد تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك
ق84: خروج كريستيان رولدان ودخول داني ليفيا
ق72: تسديدة من تاو من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق69: تسديدة من أفشة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق68: خروج جوش أتينسيو ودخول جواو باولو
ق65: عرضية من أفشة لم يتمكن أحمد عبد القادر من تسديدها بنجاح لتضيع فرصة خطيرة
ق62: خروج طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي وكهربا ودخول محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد عبد القادر
ق59: بطاقة صفراء على بيرسي تاو
ق53: تسديدة من طاهر محمد طاهر من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة
ق50: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق جوش أتينسيو يتصدى لها الشناوي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: تسديدة من ألبرت روسناك من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق22: سقوط الشناوي بعد اصطدام مع لاعب سياتل
ق15: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق نيكولاس لوديرو بجوار القائم
ق10: سيطرة حمراء دون خطورة
بداية المباراة
يلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.
ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.