انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

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نهاية المباراة.. الأهلي إلى نصف النهائي

ق 88: جوووووول أول للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة بعد تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك

ق84: خروج كريستيان رولدان ودخول داني ليفيا

ق72: تسديدة من تاو من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق69: تسديدة من أفشة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق68: خروج جوش أتينسيو ودخول جواو باولو

ق65: عرضية من أفشة لم يتمكن أحمد عبد القادر من تسديدها بنجاح لتضيع فرصة خطيرة

ق62: خروج طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي وكهربا ودخول محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد عبد القادر

ق59: بطاقة صفراء على بيرسي تاو

ق53: تسديدة من طاهر محمد طاهر من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق50: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق جوش أتينسيو يتصدى لها الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: تسديدة من ألبرت روسناك من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق22: سقوط الشناوي بعد اصطدام مع لاعب سياتل

ق15: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق نيكولاس لوديرو بجوار القائم

ق10: سيطرة حمراء دون خطورة

بداية المباراة

يلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.