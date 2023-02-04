تشكيل كأس العالم للأندية - رويدياز يقود هجوم سياتل ساوندرز.. والهداف التاريخي على الدكة

أعلن براين شميتزر المدير الفني لـ سياتل ساوندرز الأمريكي تشكيل الفريق أمام الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2022.

ويلتقي الأهلي مع بطل أمريكا الشمالية، بعدما حقق الفوز على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بنتيجة 3-0 في افتتاح البطولة.

ويعتمد المدرب الأمريكي على عناصره الأساسية في الفريق، ويجلس البرازيلي جواو باولو لاعب الوسط على دكة البدلاء بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

ويقود الهجوم البيروفي راؤول رويدياز، فيما يجلس الكولومبي فيردي مونتيرو والهداف التاريخي للنادي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل سياتل ساوندرز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: ستيفن فراي

الدفاع: تولو نوهو – جاكسون راجين– ييمير جوميز – أليكس رولدان

الوسط: جوش أتينسيو – ألبرت روسناك

أمامهما: جوردان موريس – نيكولاس لوديرو – كريستيان رولدان

الهجوم: راؤول رويدياز

ويجلس على دكة البدلاء: جاكوب كاسترو – ستيفان كليفيلاند – إكسافير أرييجا – جواو باولو – فريدي مونتيرو – هيبير – كيلين روي – ليو تشو – إيثان دوبيلاري – دانيل لايفيا – عبدولاي سيسوكو – ديلان تيفيس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.