الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز فاركو على المصري في آخر مبارياته بنفس النتيجة.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري برصيد 29 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الاثنين 6 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الجيس ببرج العرب.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، وطارق حسن على القناة الصوتية الثانية.

يذكر أن الزمالك تعادل مع فاركو ذهابا في الموسم الماضي دون أهداف، وفاز إيابا بهدف دون مقابل سجله حسام عبد المجيد.