تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وبدأ الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي في مكان حسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو

دكة البدلاء: علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد شريف – محمد فخري – محمد أشرف بكري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.