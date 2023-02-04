كأس العالم للأندية – إيجالو يقود الهلال.. وثنائي الزمالك السابق على دكة بدلاء الوداد

السبت، 04 فبراير 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الوداد

عاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لقيادة هجوم الهلال خلال مواجهة الوداد بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله اليوم السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

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كما يعتمد رامون دياز مدرب الهلال على الثلاثي سالم الدوسري وميشيل ديلجادو وموسى ماريجا في هجوم الفريق أمام الوداد.

ويغيب عن صفوف الفريق سلمان الفرج قائد الهلال وكذلك ياسر الشهراني ومحمد البريك بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الوداد كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري – جانج هيون سو– علي البليهي – سعود عبد الحميد

ثنائي الإرتكاز: جوستافو كويلار – محمد كنو

أمامهما: ميشيل ديلجادو – سالم الدوسري – موسى ماريجا.

الهجوم: أوديون إيجالو.

📋 الهلال بالقوة الضاربة، الدوسري وماريجا وإيجالو يقودون الهجوم.

📋 يحيى جبران والداودي أساسيان في تشكيل الوداد، ولامكل زي وحسوني وبوهرة في خط الهجوم.#في_الموندالي pic.twitter.com/icYAzejM7R

في المقابل يعتمد مهدي النفطي مدرب الوداد على الثلاثي المخضرم، أيمن الحسوني ويحيى جبران ويحيى عطية الله في قيادة بطل المغرب أمام الهلال.

فيما يتواجد محمد أوناجم وحميد أحداد ثنائي الزمالك الاسبق على مقاعد بدلاء نادي الوداد في مواجهة الهلال.

وجاء تشكيل الوداد لمواجهة كالتالي:

المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: أمين فرحان - ارسين أزولا - أيوب العملود - يحيى عطية الله

الوسط: رضا الجعدي - يحيى جبران - جلال الداودي

الهجوم: ديديه لامكيل زي - أيمن حسوني - سيف الدين بوهرة.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

فيما حجز نادي الوداد مقعده بصفته ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال الوداد كأس العالم للأندية
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