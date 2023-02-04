الاتحاد ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الفريق ضد الإسماعيلي
السبت، 04 فبراير 2023 - 15:48
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري تنظيم رحلة مجانية لجماهيره التي قامت بشراء تذاكر لقاء الفريق المقبلة ضد الإسماعيلي.
ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت بيانا أوضح فيه تواجد حافلات مجانية لنقل الجماهير لملعب برج العرب.
وستتواجد الحافلات خلف مقر النادي في الشاطبي من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء.
ويلتقي الاتحاد بالإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز السادس بـ26 نقطة.
فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ12 نقطة.
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز مران الزمالك – تواجد فيريرا والونش.. وعودة ثلاثي المنتخب الأولمبي مدرب ميتيلاند يكشف أسباب التعاقد مع إمام عاشور.. وموعد التحاقه بالفريق عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك أمير مرتضى يشرح موقف قيد ثنائي الزمالك وأزمة المديونية لاتحاد الكرة عبد الرحمن مجدي: انتهت علاقتي مع الإسماعيلي دون رجعة.. ورئيس النادي أقام قضية ضدي العطار لـ في الجول: نعمل على تحديث برنامج الـ VAR لـ الدوري.. والتعاقد لا زال ساريا