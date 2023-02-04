الاتحاد ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الفريق ضد الإسماعيلي

السبت، 04 فبراير 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري تنظيم رحلة مجانية لجماهيره التي قامت بشراء تذاكر لقاء الفريق المقبلة ضد الإسماعيلي.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت بيانا أوضح فيه تواجد حافلات مجانية لنقل الجماهير لملعب برج العرب.

وستتواجد الحافلات خلف مقر النادي في الشاطبي من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء.

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ويلتقي الاتحاد بالإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بـ26 نقطة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ12 نقطة.

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