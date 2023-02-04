كرة سلة – الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني عن قائمة الفراعنة المبدئية استعدادًا لتصفيات إفريقيا لبطولة كأس العالم 2023.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير بصالة نادي الاتحاد السكندري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة. ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل كالتالي:

أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة