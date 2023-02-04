مران الزمالك – تواجد فيريرا والونش.. وعودة ثلاثي المنتخب الأولمبي

عاد جوسفالدو فيريرا لقيادة مران الزمالك اليوم السبت استعدادا لملاقاة فاركو في الدوري.

وكان فيريرا عاد لقيادة الزمالك بعد عدة أيام من إقالته ولكن عودته جاءت بدون مساعديه بعد فسخ التعاقد معهم بالتراضي.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وقاد المدرب البرتغالي مران الزمالك برفقة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فاركو الإثنين المقبل في الجولة 17 من الدوري.

وتواجد في المران مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" الذي خاض تدريبات تأهيلية في ظل علاجه من الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية والتي أجبرته على إجراء عملية في لندن.

وأدى الونش تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة.

وشهد المران كذلك انتظام ثلاثي منتخب مصر الأولمبي فيه وهو محمد طارق وحاتم سكر ومحمد نديم.

جاء ذلك عقب عودتة الثلاثي من معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.