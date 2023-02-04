مران الزمالك – تواجد فيريرا والونش.. وعودة ثلاثي المنتخب الأولمبي

السبت، 04 فبراير 2023 - 15:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيراميدز - فيريرا

عاد جوسفالدو فيريرا لقيادة مران الزمالك اليوم السبت استعدادا لملاقاة فاركو في الدوري.

وكان فيريرا عاد لقيادة الزمالك بعد عدة أيام من إقالته ولكن عودته جاءت بدون مساعديه بعد فسخ التعاقد معهم بالتراضي.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: ألابا يستطيع اللعب ضد مايوركا.. وموقف بنزيمة من مونديال الأندية قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا

وقاد المدرب البرتغالي مران الزمالك برفقة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فاركو الإثنين المقبل في الجولة 17 من الدوري.

وتواجد في المران مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" الذي خاض تدريبات تأهيلية في ظل علاجه من الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية والتي أجبرته على إجراء عملية في لندن.

وأدى الونش تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة.

وشهد المران كذلك انتظام ثلاثي منتخب مصر الأولمبي فيه وهو محمد طارق وحاتم سكر ومحمد نديم.

جاء ذلك عقب عودتة الثلاثي من معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

الزمالك فيريرا الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز الاتحاد ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الفريق ضد الإسماعيلي مدرب ميتيلاند يكشف أسباب التعاقد مع إمام عاشور.. وموعد التحاقه بالفريق عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك أمير مرتضى يشرح موقف قيد ثنائي الزمالك وأزمة المديونية لاتحاد الكرة عبد الرحمن مجدي: انتهت علاقتي مع الإسماعيلي دون رجعة.. ورئيس النادي أقام قضية ضدي العطار لـ في الجول: نعمل على تحديث برنامج الـ VAR لـ الدوري.. والتعاقد لا زال ساريا
أخر الأخبار
تشكيل سياتل ساوندرز - رويدياز يقود الهجوم.. والهداف التاريخي على الدكة 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
دايتش: أحب الفوز بتلك النتيجة.. وأنجزنا خمسة أسابيع من العمل في أسبوع واحد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي 23 دقيقة | المحترفون
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 25 دقيقة | الكرة المصرية
شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الطائي 35 دقيقة | المحترفون
أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز 53 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي 56 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة