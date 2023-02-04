مؤتمر أنشيلوتي: ألابا يستطيع اللعب ضد مايوركا.. وموقف بنزيمة من مونديال الأندية

يستطيع ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد اللعب ضد ريال مايوركا غدا الأحد في الدوري الإسباني بعد شفائه من الإصابة التي كانت لحقت به مؤخرا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا غدا السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي مايوركا عاشرا بـ25 نقطة.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "ألابا يمكنه اللعب غدا، أما إيدير ميليتاو وكريم بنزيمة يخضعان للفحوصات الطبية لكنها لن يتواجدا في المباراة".

وعن موقف الثنائي من كأس العالم للأندية قال: "سوف يسافران معنا إل المغرب".

وبسؤاله عن مستقبل داني سيبايوس وتوني كروس قال:" لا أعرف، ولا أنظر لمستقبلهما، أنا أنظر لحماسهما والمسهامات التي يقومان بها عندما يلعبان".

أما عن إراحة كروس ولوكا مودريتش فقال: "يمكنهما نيل الراحة لكن هذا ليس للمباريات المقبلة أو لنصف نهائي كأس العالم للاندية فما يهمني لقاء الغد".

وأردف "وذلك لأن الفوز غدا سيعني الوصول لكأس العالم بثقة أكبر".

وينتظر ريال مدريد ملاقاة الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في نصف النهائي بعد المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت في المغرب.

وعن مستقبل بنزيمة قال: "الطبيعي أن يبقى، أساطير مثل كريم في ريال مدريد يستمرون حتى الاعتزال".