انتهت الدوري السعودي - اتحاد جده (1) - (0) الطائي.. فوز قاتل

السبت، 04 فبراير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يستضيف الطائي نظيره اتحاد جدة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الطائي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والطائي.

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نهاية المباراة

ق5+90 هدف قاتل لنادي الاتحاد عن طريق إيجور كورنادو

ق52 تصويبة من عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق50 التعادل السلبي مستمر بين الفريقين رغم محاولات هجوم الاتحاد

انطلاق الشوط الثاني

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ق34 تصويبة من عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق30 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الطائي عن كولينز فاي على رأس مبينزا الذي سدد كرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 9 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الاتحاد عن طريق هيلدر كوستا قابلها المغربي حمد الله بتسديدة مرت بجوار المرمى.

ق7 تصويبة من أحمد شراحيلي من يسار منطقة الجزاء لصالح فريق الاتحاد لكنها ارتطمت بأقدام المدافعين.

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

الاتحاد الطائي حجازي طارق حامد
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