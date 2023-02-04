قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

السبت، 04 فبراير 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - أوكلاند

حصلت شبكة "أون تايم سبورتس" على حق إذاعة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسه سياتل الأمريكي مساء اليوم السبت في مونديال الأندية عقب تجاوز عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد.

وسوف يلتقي الفائز من المباراة بريال مدريد في نصف النهائي.

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وسوف تذاع المباراة التي تنطلق في تمام السابعة مساء عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية وليست الفضائية.

فيما حصلت كل "إس إس سي" السعودية و"الرياضية TNT" المغربية على حق إذاعة المباراة أرضيا في المغرب.

وأعلن المعلق الرياضي محمد الكواليني وكذلك المقدم كريم خطاب إذاعة المباراة عبر "تايم سبورتس".

ويبحث الأهلي عن ظهوره للمرة الثالثة في تاريخه في نصف نهائي المونديال بعدما وصل له أعوام 2006 و2021 و2022.

وحصد الأهلي البرونزية في الأعوام الثلاثة المذكورة.

الأهلي كأس العالم للأندية سياتل
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