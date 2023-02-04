الدوري السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان لـ اتحاد جدة.. وسعيود يقود الطائي
السبت، 04 فبراير 2023 - 14:28
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الطائي.
ويستضيف الطائي نظيره اتحاد جدة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
ويغيب المهاجم البرازيلي رومارينهو عن تشكيل الفريق ويحل الأنجولي هيلدر كوستا بدلا منه.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الطائي كالتالي:
المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي - أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.
الوسط: طارق حامد – عبد العزيز البيشيد - هيلدر كوستا - برونو هنريكي – إيجور كورنادو.
الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.
في المقابل يقود أمير سعيود لاعب الأهلي السابق هجوم نادي الطائي وبجواره الكونغولي جاي مبينزا.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة.
فيما يتواجد الطائي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.