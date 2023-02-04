الدوري السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان لـ اتحاد جدة.. وسعيود يقود الطائي

أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي

شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الطائي

بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي

انتهت الدوري السعودي - اتحاد جده (1) - (0) الطائي.. فوز قاتل

رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال

ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي

إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية