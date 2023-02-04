الدوري السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان لـ اتحاد جدة.. وسعيود يقود الطائي

السبت، 04 فبراير 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد ورونالدو

يبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الطائي.

ويستضيف الطائي نظيره اتحاد جدة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ويغيب المهاجم البرازيلي رومارينهو عن تشكيل الفريق ويحل الأنجولي هيلدر كوستا بدلا منه.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الطائي كالتالي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي - أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

الوسط: طارق حامد – عبد العزيز البيشيد - هيلدر كوستا - برونو هنريكي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

Image

في المقابل يقود أمير سعيود لاعب الأهلي السابق هجوم نادي الطائي وبجواره الكونغولي جاي مبينزا.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد الطائي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

حجازي طارق حامد الدوري السعودي
نرشح لكم
أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الطائي بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي - اتحاد جده (1) - (0) الطائي.. فوز قاتل رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية
أخر الأخبار
لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 52 ثاتيه | المحترفون
في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثلاثية جديدة.. ليفربول يخسر أمام ولفرهامبتون 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (0) سياتل ساوندرز.. سقوط الشناوي ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل كأس العالم للأندية - رويدياز يقود هجوم سياتل ساوندرز.. والهداف التاريخي على الدكة ساعة | كأس العالم للأندية
دايتش: أحب الفوز بتلك النتيجة.. وأنجزنا خمسة أسابيع من العمل في أسبوع واحد ساعة | الدوري الإنجليزي
أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي ساعة | المحترفون
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال