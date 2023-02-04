بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي

السبت، 04 فبراير 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أضاف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ثلاثة لاعبين شباب لقائمة فريقه في الدوري الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن تشافي ضم كل من الشاب المغربي شادي رياض وآنخيل ألاركون وأليكس جاريدو.

يأتي ذلك بعد رحيل ممفيس ديباي عن الفريق واعتزال جيرارد بيكيه عقب نهاية النصف الأول من الموسم.

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ولم يسبق للاعبين الشباب تمثيل الفريق الأول لبرشلونة أبدا حتى الآن.

ويعد الثلاثي من ناشئي البلوجرانا ويلعبون في صفوف فريق الشباب حاليا.

One for the Future : Chadi Riad - La Masia

شادي رياض لاعب برشلونة

ويستعد برشلونة لملاقاة مانشستر يونايتد في ملعب كامب نو في الـ16 من شهرة فبراير الجاري في مرحلة خروج المغلوب.

فيما سيقام لقاء الإياب في الـ23 من الشهر نفسه في ملعب أولد ترافورد.

برشلونة الدوري الأوروبي
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