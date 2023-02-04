بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي
السبت، 04 فبراير 2023 - 13:18
كتب : FilGoal
أضاف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ثلاثة لاعبين شباب لقائمة فريقه في الدوري الأوروبي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن تشافي ضم كل من الشاب المغربي شادي رياض وآنخيل ألاركون وأليكس جاريدو.
يأتي ذلك بعد رحيل ممفيس ديباي عن الفريق واعتزال جيرارد بيكيه عقب نهاية النصف الأول من الموسم.
ولم يسبق للاعبين الشباب تمثيل الفريق الأول لبرشلونة أبدا حتى الآن.
ويعد الثلاثي من ناشئي البلوجرانا ويلعبون في صفوف فريق الشباب حاليا.
شادي رياض لاعب برشلونة
ويستعد برشلونة لملاقاة مانشستر يونايتد في ملعب كامب نو في الـ16 من شهرة فبراير الجاري في مرحلة خروج المغلوب.
فيما سيقام لقاء الإياب في الـ23 من الشهر نفسه في ملعب أولد ترافورد.
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