بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

السبت، 04 فبراير 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

أوباميانج مع ليساندرو مارتينيز - تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

علق جراهام بوتر على قرار استبعاده للمهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بعد تسجيل الثلاثي الجديد إنزو فيرنانديز وجواو فيليكس وميكايلو مودريك في القائمة.

وقال بوتر "أوباميانج لم يرتكب أي خطأ ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا لأن بيير لاعب محترف. لقد غاب عن بعض المباريات ولم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".

أخبار متعلقة:
راموس: معاناة السنوات ضد ميسي انتهت.. هو أفضل لاعب كرة على الإطلاق كأس العالم للأندية – الوداد يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو

وتابع "في مواجهة فولام أردنا منح ديفيد فوفانا بعض الوقت. أيا كان القرار سيكون هناك دائما نقاش. لقد كان قراري".

واصل "أتفهم خيبة أمله ولكن لدي مسؤولية اتخاذ هذه القرارات وتوضيحها للاعب. لقد تعامل معها بشكل جيد وتدرب بشكل جيد اليوم".

ولم يعد هناك مقعدا يتسع لضم أوباميانج في القائمة المكونة من 25 لاعبا، وبالتالي اتخذ جراهام بوتر مدرب تشيلسي قراره باستبعاده.

ويسمح لتشيلسي بإجراء 3 تعديلات في القائمة بعد سوق الانتقالات الشتوية.

وجاءت القائمة الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - ماركوس بيتينيلي - إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا - تريفو تشالوباه - بن تشيلويل - ريس جيمس - كاليدو كوليبالي - سيزار أزبيليكويتا - مارك كوكوريا - ويسلي فوفانا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - كريستيان بوليسيتش - روبن لوفتس تشيك - رحيم سترلينج - ميسون ماونت - دينيس زكريا - حكيم زياش - كونور جالاجر - كارني تشوكويميكيا

خط الهجوم: جواو فيليكس - ميكايلو مودريك - كاي هافيرتز

ويعود تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند في دور الـ 16، بعد تصدره للمجموعة بفضل أهداف أوباميانج في الانتصارين على ميلان.

وتستمر معاناة الجابوني البالغ من العمر 33 عاما، بعد رحيله عن أرسنال إثر فقدانه شارة القيادة ودخوله في خلاف مع المدرب ميكيل أرتيتا، لينتقل إلى برشلونة في يناير الماضي، وتنتعش مسيرته لبعض الوقت، قبل أن يرحل صوب تشيلسي في الصيف نظرا لقدوم روبرت ليفاندوفسكي إلى كامب نو.

يذكر أن سوق تشيلسي في يناير فقط شهد التعاقد مع إنزو فيرنانديز وميكايلو مودريك وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي ومالو جوستو وأندري سانتوس ودافيد داترو فوفانا وجواو فيليكس.

تشيلسي أوباميانج بوتر
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون ضد أرسنال تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي راموس: معاناة السنوات ضد ميسي انتهت.. هو أفضل لاعب كرة على الإطلاق كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال 330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون ضد أرسنال 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا ساعة | الكرة الإفريقية
بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
راموس: معاناة السنوات ضد ميسي انتهت.. هو أفضل لاعب كرة على الإطلاق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية – الوداد يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة