راموس: معاناة السنوات ضد ميسي انتهت.. هو أفضل لاعب كرة على الإطلاق

السبت، 04 فبراير 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ليونيل ميسي

أطلق سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان تصريحا بالتأكيد لن يحصل على إعجاب جماهير فريقه السابق ريال مدريد.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

واختار راموس زميله الحالي ليونيل ميسي كأفضل لاعب كرة على الإطلاق وليس زميله السابق والهداف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وتحدث راموس لقناة باريس سان جيرمان التليفزيونية قائلا: "كان هناك معاناة لعدة سنوات من اللعب ضد ميسي، أنا الآن أستمتع به، إنه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق".

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وسبق وأن كان راموس غريما لميسي خلال تواجد كل منهما في ريال مدريد وبرشلونة قبل أن يتزاملا بداية من الموسم الماضي في فرنسا.

وتوج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في النهائي.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة تولوز اليوم السبت في الجول 2 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب بـ51 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه مارسيليا.

راموس ميسي رونالدو سان جيرمان
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