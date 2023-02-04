رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو

شدد رودي جارسيا مدرب نادي النصر على أن فريقه لا يعتمد كليا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأنقذ رونالدو نادي النصر من فقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وقال جارسيا عقب مباراة الفتح: "هدفنا تحقيق لقب الدوري بالموسم الحالي، وتعادلنا مع الفتح لا يعني أننا لسنا في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا".

وأضاف "أشعر بالحزن بعد تعرض تاليسكا للطرد لكن في الوقت ذاته سعيد لتسجيل رونالدو للمرة الأولى مع الفريق".

وشدد "غياب تاليسكا مؤثر ورغم ذلك حققنا عدد من الانتصارات في مباريات دون وجوده. رونالدو إضافة عظيمة للفريق لكننا لا نعتمد عليه كليا".

واختتم: "نعم تراجعنا في المباريات الأخيرة وأصبحنا بحاجة للعمل بشكل أكبر من أجل استعادة الانتصارات".

وافتتح رونالدو سجله التهديفي في الدوري السعودي مع النصر بعدما نفذ ضربة جزاء بنجاح في مرمى حارس الفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.

وفي الدقائق الأخيرة حصل أندرسون تاليسكا هداف النصر على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على بيتروس لاعب الفتح.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة مستمرا في صدارة تريتب الدوري ومتفوقا على الشباب بفارق الأهداف.

فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.