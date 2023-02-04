رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو

السبت، 04 فبراير 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

شدد رودي جارسيا مدرب نادي النصر على أن فريقه لا يعتمد كليا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأنقذ رونالدو نادي النصر من فقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - سياتل بطل أمريكا الشمالية.. هل تقلصت الفجوة بين فرق أمريكا والمكسيك مدرب ميتيلاند يكشف أسباب التعاقد مع إمام عاشور.. وموعد التحاقه بالفريق مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك

وقال جارسيا عقب مباراة الفتح: "هدفنا تحقيق لقب الدوري بالموسم الحالي، وتعادلنا مع الفتح لا يعني أننا لسنا في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا".

وأضاف "أشعر بالحزن بعد تعرض تاليسكا للطرد لكن في الوقت ذاته سعيد لتسجيل رونالدو للمرة الأولى مع الفريق".

وشدد "غياب تاليسكا مؤثر ورغم ذلك حققنا عدد من الانتصارات في مباريات دون وجوده. رونالدو إضافة عظيمة للفريق لكننا لا نعتمد عليه كليا".

واختتم: "نعم تراجعنا في المباريات الأخيرة وأصبحنا بحاجة للعمل بشكل أكبر من أجل استعادة الانتصارات".

وافتتح رونالدو سجله التهديفي في الدوري السعودي مع النصر بعدما نفذ ضربة جزاء بنجاح في مرمى حارس الفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.

وفي الدقائق الأخيرة حصل أندرسون تاليسكا هداف النصر على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على بيتروس لاعب الفتح.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة مستمرا في صدارة تريتب الدوري ومتفوقا على الشباب بفارق الأهداف.

فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

رونالدو الدوري السعودي رودي جارسيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية لاعب النصر: نعاني من وجود رونالدو لهذا السبب رامون دياز: الهلال سيظهر بوجهه الحقيقي.. ولست قلقا من الوداد سجل للمرة الأولى.. ماذا قدم رونالدو في تعادل النصر المثير أمام الفتح بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل
أخر الأخبار
راموس: معاناة السنوات ضد ميسي انتهت.. هو أفضل لاعب كرة على الإطلاق 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية – الوداد يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودي جارسيا: النصر لا يعتمد كليا على رونالدو 41 دقيقة | السعودية
منافس الأهلي - سياتل بطل أمريكا الشمالية.. هل تقلصت الفجوة بين فرق أمريكا والمكسيك ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب ميتيلاند يكشف أسباب التعاقد مع إمام عاشور.. وموعد التحاقه بالفريق ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال ساعة | كأس العالم للأندية
عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله لـ الزمالك 10 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة