مدرب ميتيلاند يكشف أسباب التعاقد مع إمام عاشور.. وموعد التحاقه بالفريق

السبت، 04 فبراير 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند الدنماركي

كشف كارليس كوادرات المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي ميتيلاند عن أسباب تعاقد النادي الدنماركي مع إمام عاشور.

وتعاقد ميتيلاند مع إمام عاشور قادما من الزمالك حتى صيف 2027.

وقال كوادرات عبر "أون تايم سبورتس 2": "لدينا فريق كشافة كبير نجح في استقطاب إمام عاشور لصفوف فريقنا. اللاعب تطور للغاية وأصبح جاهزا للعب في أوروبا".

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وأضاف "إمام عاشور يمتلك رؤية رائعة داخل الملعب وانضمامه مكسب كبير لنا. قمنا بتحليل أدائه قبل التعاقد معه ونتوقع نجاحه مع الفريق".

وواصل "كرة القدم المصرية تطورت بشكل كبير وأصبحت تمتلك عناصر قادرة على التألق في أوروبا. أعتقد أن اللغة لن تكون عائق أمام (عاشور) للنجاح مع ميتيلاند ولغة كرة القدم تحكم العلاقة مع اللاعبين".

مدرب ميتلاند يكشف لـ

موعد انضمامه

وعن موعد انضمام إمام عاشور أوضح مدرب ميتيلاند " إمام عاشور ينضم لمعسكر ميتيلاند في البرتغال خلال 5 أيام استعدادا لمواجهة سبورتنج لشبونة".

وشدد "حالة اللاعب الفنية والبدنية ستحكم توقيت الاستعانة به في المباريات".

ويستعد ميتيلاند لخوض مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي في ملحق الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الجاري.

وكشف "استطلعنا رأي محمد زيدان الذي يعد جزءا من تاريخ ميتيلاند، قبل التعاقد مع إمام عاشور".

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

يذكر أن محمد زيدان هداف الفريق السابق ارتدى القميص رقم 14 طيلة 3 مواسم قبل خوض تجربة طويلة في ألمانيا.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

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