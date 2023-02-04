مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وسياتل وليفربول ومانشستر وأرسنال

السبت، 04 فبراير 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

الأهلي

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات.

ويواجه الأهلي منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساء.

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وستذاع المباراة عبر قناة "SSC Sport 1" السعودية و"الرياضية TNT المغربية".

وعبر القناة ذاتها وفي تمام الرابعة والنصف مساء سيواجه الوداد منافسه الهلال في الدور ذاته.

أما في الدوري الإنجليزي وفي الثانية والنصف ظهرا سيواجه إيفرتون منافسه أرسنال في الجولة 22.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي تمام الخامسة مساء وعبر القناة ذاتها سيواجه مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس.

كما سيلتقي ولفرهامبتون بمنافسه ليفربول في الوقت ذاته ولكن عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي الدوري السعودي سيواجه الطائي منافسه الاتحاد في تمام الخامسة مساء وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1".

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره تولوز في الدوري الفرنسي في تمام السادسة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي كأس أمم إفريقيا للمحليين سيواجه الجزائر منافسه السنغال في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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الأهلي كأس العالم للأندية سياتل الوداد الهلال ليفربول
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