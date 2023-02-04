"العالمية صعبة قوية".. حكاية 19 عاما من صمت الهلال للرد على النصر

"(العالمية صعبة قوية) كانت أشبه بالمخدر الذي جعل جمهور النصر يغطّ في سباتٍ عميق متكئاً عليها، يتغنَّى بها وهي وحدها في نظرهم كافية لإجهاض أي بطولة وإفساد نشوة انتصارات الهلال"

"يرددونها في وقتٍ كان الهلال يعتلي المنصات ويحصد البطولات واحدة تلو الأخرى ويجهز كل أسلحته من أجل الوصول لأحد أهم أهدافه الرئيسية وهو تحقيق الآسيوية والتربع على عرش القارة الصفراء من جديد".

هكذا وصف الإعلامي السعودي نايف الحمد في صحيفة "الجزيرة" السعودية، الصراع التاريخي بين قطبي العاصمة السعودية الرياض (الهلال والنصر) وذلك عقب تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 والمشاركة الرسمية الأولى له في كاس العالم للأندية التي استعصت عليه لسنوات بعدما ابتسمت لغريمه النصر أول نادي سعودي يشارك في مونديال الأندية.

الهلال يخوض المشاركة الرسمية الثالثة في منافسات كأس العالم للأندية، وإن تأهل في مرة سابقة وتحديدا عام 2001 في البطولة التي تم إلغاءها بسبب ظروف مادية تتعلق بالشركة الراعية.

وتأهل الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، إذ مازالت منافسات نسخة 2022 من المسابقة جارية وتنتهي في مايو المقبل.

ويفتتح الهلال مشواره بكأس العالم للأندية 2022 بمواجهة الوداد المغربي ضمن ربع نهائي المسابقة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي حكاية الصراع التاريخي بين الهلال والنصر فيما يتعلق بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

بداية القصة

نادي النصر هو أول فريق سعودي يتأهل لكأس العالم للأندية، وكان ذلك في النسخة الأولى عام 2000 بالبرازيل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترك مسألة اختيار المشاركين في المسابقة لكل اتحاد قاري، فقرر الاتحاد الآسيوي اختيار بطل كأس السوبر الآسيوي لتمثيله.

فاز النصر بكأس الكؤوس الآسيوية، وواجه بوهانج ستيلرز الكوري بطل بطولة الاتحاد الآسيوي لأبطال الدوري "دوري أبطال آسيا حاليا".

النصر نجح في الفوز بمجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 على أرض الفريق الكوري والتعادل سلبيا في الرياض العاصمة، ليفوز بكأس السوبر الآسيوي ويتأهل لكأس العالم للأندية.

النصر في المونديال

البطولة التي شارك فيها 8 أندية قُسمت إلى مجموعتين، ووقع النصر في المجموعة التي ضمت كورنثيانز البرازيلي وريال مدريد والرجاء المغربي.

افتتح النصر مشاوره في البطولة بالخسارة من ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

وحقق النصر أول انتصاراته على حساب الرجاء بنتيجة 4-3 بعد دربي عربي مثير جمع الفريقين.

وودع النصر المسابقة بعد الخسارة من كورنثيانز بهدفين دون رد وحل ثالثا في تريتب المجموعة القوية.

"العالمية صعبة وقوية"

مشاركة النصر التاريخية في كأس العالم للأندية باتت أيقونة لمشجعي وجماهير "العالمي" كما تطلق عليه جماهيره.

في المقابل عمل الهلال على بناء فريقه في محاولة لتسجيل مشاركته الرسمية الأولى في مونديال الأندية ونجح في تحقيق لقب كأس السوبر الآسيوي على غرار غريمه النصر لكن تعثر الشركة الراعية حرمه من المشاركة في البطولة التي كان من المقرر لعبها في إسبانيا.

على مدار 19 عاما حاول الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية لكنه كان يفشل في الخطوة الأخيرة خاصة في نسختي 2014 و2017 من دوري أبطال آسيا.

الهلال كان قريبا في 2014 لكنه خسر من ويسترن سيدني الأسترالي بهدف دون رد في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

وكرر الهلال المحاولة في عام 2017 لكنه تعرض لصدمة جديدة وخسر من أوراوا ريد الياباني بهدفين مقابل هدف في مجموعة مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

فشل الهلال في حصد لقب دوري أبطال آسيا وحرمانه من المشاركة في كأس العالم للأندية كان يواجهه جمهور النصر بجملة واحدة "العالمية صعبة وقوية" في إشارة لمشاركة فريقهم في كأس العالم للأندية عام 2000.

كسر العقدة

واصل الهلال العمل من أجل تحقيق هدفه وحمل لقب دوري أبطال آسيا وتعويض المحاولتين السابقتين.

صرف الهلال أموال طائلة وجلب بافيتيمبي جوميز هداف جالاطا سراي مقابل 6 مليون يورو وأحضر سيبستيان جيوفينكو من تورنتو مقابل 2.7 مليون يورو وأندي كاريو مقابل 9.5 مليون يورو بحسب ترانسيفر ماركت.

وفي يوم 24 نوفمبر 2019 وعلى ملعب سايتاما في مدينة سايتاما اليابانية كسر الهلال عقدة 19 عاما.

وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بنظامه الجديد في عام 2019 وحجز مقعدا في كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر، لتنتهي مقولة "العالمية صعبة القوية" التي ظلت عامل تفوق معنوي لجمهور النصر على غريمه الهلال لسنوات.

عالمية جديدة

واجه الهلال سوء توفيق خلال نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا بعدما انسحب من منافسات البطولة بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق خلال مباراة

عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا من اللاعبين وصل إلى أكثر من 16 لاعبًا قبل مباراة شباب الأهلي دبي في دور المجموعات، ليكون إجمالي المصابين في معسكر الهلال ككل أكثر من 30 حالة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر استبعاد الهلال من المسابقة رغم الظروف القهرية التي مر بها الفريق السعودي.

الهلال عاد للمشاركة من جديد في نسخة 2021 ونجح في تحقيق اللقب عقب الفوز على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الهلال تحرك سريعا ولم ينتظر سوى 16 ثانية ليسجل هدفا سجله ناصر الدوسري كتب له زعامة قارة آسيا وفي الشوط الثاني تبعه بآخر سجله موسى ماريجا.

الهلال وضع أقدامه مجددا في كأس العالم للأندية وشارك في نسخة 2021 التي أقيمت مطلع عام 2022 بدولة الإمارات.

ماذا قدم الهلال في كأس العالم للأندية

المشاركة الأولى

استهل الهلال مشاركته في مونديال الأندية بقطر تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وتحديدا في 14 ديسمبر 2019.

وفاز الهلال على الترجي التونسي بهدف دون رد سجله بافيتيمبي جوميز في ربع نهائي كاس العالم للأندية.

وخسر الهلال بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بنصف النهائي، ليلعب على المركز الرابع والثالث.

لعب الهلال مباراة قوية أمام مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث التي حسمها الفريق المكسيكي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحصد الهلال المركز الرابع.

المشاركة الثانية

شارك الهلال في نسخة عام 2021 من كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات.

واستهل الهلال مشواره بالفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في ربع نهائي المسابقة.

وخسر الهلال بهدف نظيف أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة بعد مباراة كبيرة.

وحصل الهلال على المركز الرابع بعد خسارة ثقيلة على يد الأهلي بنتيجة 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

مفاتيح زرقاء

يعول الهلال خلال منافسات كأس العالم للأندية على مجموعة من العناصر البارزة تمتلك الخبرة اللازمة لمساعدة الفريق في الوصول إلى أهدافه بالمسابقة العالمية.

عودة الهداف

ينتظر نادي الهلال عودة الهداف النيجيري أوديون إيجالو الذي غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

إيغالو تواجد على رأس قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية وعودته تعد حلًا جذريًا لأزمة الفريق الهجومية.

وشارك إيجالو مع الهلال خلال الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.

رهان الدوسري

يراهن الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز على استعادة سالم الدوسري لمستواه في مونديال الأندية.

نجم الهلال مر بفترة تراجع في المستوى خلال الموسم الحالي لكنه يبقى عنصرًا مهمًا في فريق الهلال.

وشارك الدوسري مع الهلال خلال الموسم الحالي في 11 مباراة وسجل 3 وصنع 2 بجميع المسابقات.

ميشيل ديلجادو

بات المحترف البرازيلي ميشيل ديلجادو عنصرًا مؤثرًا في هجوم الهلال وتشكيلة المدرب رامون دياز.

ميشيل سيكون في حالة بدنية جيدة خلال مواجهة الهلال بعدما حصل على الوقت الكافي وتماثل للشفاء من الإصابة مؤخرًا.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا خلال الموسم الحالي مع الهلال في 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

سعود عبد الحميد

يمثل سعود عبد الحميد قوة كبرى ضمن صفوف نادي الهلال ويعد أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة المدرب رامون دياز.

وستقع مسؤولية كبرى على عاتق الظهير الأسمن الشاب خاصة في ظل غياب المخضرم محمد البريك بسبب الإصابة.

وشارك صاحب الـ 23 عامًا في 15 مباراة بالموسم الحالي وصنع هدفين في جميع المسابقات.