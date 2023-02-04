العطار لـ في الجول: نعمل على تحديث برنامج الـ VAR لـ الدوري.. والتعاقد لا زال ساريا

أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سببا آخر لزيارة دولة إسبانيا ويخص تقنية الفيديو للدوري المصري.

وسافر المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى إسبانيا لإنهاء مسألة الاتفاق والتعاقد مع الخبير الأجنبي لرئاسة وتطوير لجنة التحكيم، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، وأضيف له ملف تقنية الفيديو.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سافرت إلى إسبانيا من أجل لقاء مسؤولي الشركة المسؤولة عن برنامج تقنية الفيديو الخاص بالدوري المصري من أجل تحديثه".

وشدد "تعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية ساري، والحديث عن انتهاء التعاقد غير صحيح".

وحسبما علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يميل للجنسية الإسبانية في اختياره للخبير الأجنبي الذي سيتولى إدارة منظومة التحكيم في مصر.

ويتكتم اتحاد الكرة على هوية الرجل الذي سيخلف الإنجليزي مارك كلاتنبرج، الذي غادر منصبه قبل أيام.

في الإطار ذاته أوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سبب تأخير الإعلان عن اسم الخبير الأجنبي الجديد يتعلق بإنهاء بعض الأمور الخاصة بعمله الآخر، حتى لا يتكرر ما حدث مع كلاتنبرج الذي كان يجمع بين العمل في مصر واليونان".

ويرى المصدر أن عمل كلاتنبرج خارج مصر أضر بالمنظومة، بينما كرر اتحاد الكرة علنا أن التفرغ من أهم الشروط التي يبحث عنها في الخبير الجديد.

وتقدم كلاتنبرج باستقالته يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، ليقبلها اتحاد الكرة في اليوم التالي مباشرة.