أبو الوفا لـ في الجول: كنت في حفل زفاف وفوجئت باستقالتي من اتحاد الكرة

نفى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد عن استقالته من منصبه.

وقال أبو الوفا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتابع الأعمال المسندة لي في اتحاد الكرة بشكل يومي بل وفي كل ساعة، سواء فيما يخص الكرة الشاطئية أو عمل مناطق الكرة أو الأمور الخاصة بالاتحاد".

وأضاف "تواجدت في حفل زفاف منذ ساعتين، فخرجت منه لأجد أكثر من 100 مكالمة من وسائل إعلام مختلفة، والكل يسأل عن استقالتي".

وأوضح "لا أعرف من أين صدر هذا الكلام أو من هو صاحب الشائعة، ولكني أؤكد استمراري في عملي وتواجدي اليومي".

في الإطار ذاته نفى اتحاد الكرة استقالة أبو الوفا عبر بيان مرسل للصحفيين.

وجاء نص البيان كالتالي:

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه مستمر في عمله بمجلس إدارة اتحاد الكرة، ولا صحة لما يتردد عن تقدمه باستقالته من منصبه.

و أكد أبو الوفا أن كل ما يتردد عن رحيله عن اتحاد الكرة أمر خاطئ من بعض مروجي الشائعات الهدف منها ضرب الاستقرار.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من: جمال علام (رئيس الاتحاد) - خالد الدرندلي (نائب الرئيس) - عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وإيهاب الكومي ومحمد أبو الوفا وحلمي مشهور ودينا الرفاعي (أعضاء مجلس الإدارة).