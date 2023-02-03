إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية

كشف المهاجم النيجيري أوديون إيجالو عن موقفه من المشاركة في مواجهة فريقه المرتقبة ضد الوداد المغربي.

ويلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله غدا السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال إيجالو لوسائل إعلامية على هامش مران اليوم: "عانيت من فترة صعبة بسبب الإصابة لكني شاركت خلال تدريبات الفريق الأخيرة وأصبحت جاهزا لمباراة الوداد".

وأضاف "مواجهة الوداد ستكون مباراة صعبة، ولكن نحن هنا من أجل تحقيق الفوز والتاهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وشدد "تعرضنا لحالة من التراجع في النتائج خلال الفترة الماضية، ولكن مع استعادة اللاعبين المصابين واكتمال صفوف الفريق سنستعيد قوتنا المعهودة لإسعاد جماهيرنا".

وغاب إيجالو عن مباريات الهلال الاخيرة بسبب الغصابة ما أثر سلبا على الخط الهجومي لحامل لقب دوري أبطال آسيا.

مهاجم مانشستر يونايتد السابق لعب 13 مباراة خلال الموسم الحالي مع الهلال سجل 9 أهداف وصنع آخر.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

فيما حجز نادي الوداد مقعده بصفته ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.