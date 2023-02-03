كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي

حقق الأهلي والزمالك والاتحاد الفوز في الجولة 11 من دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وتعد تلك الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي والذي يستعد خلاله منتخب مصر لكرة السلة لخوض المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 74-54.

وحافظ الأهلي على الصدارة بدون خسارة برصيد 22 نقطة.

وتفوق الزمالك على مصر للتأمين بنتيجة 91-61.

وظل الزمالك ثالثا برصيد 19 نقطة.

فيما فاز الجزيرة على المصرية للاتصالات 103-88.

وارتقى الجزيرة للمركز الرابع برصيد 16 نقطة مستفيدا من خسارة طلائع الجيش بالتساوي معه في النقاط.

وأخيرا فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 88-73.

ووصل الاتحاد للنقطة 21 في المركز الثاني.

انتهت مباريات الجولة الحادية عشر.. الضيوف حققوا الفوز على أصحاب الأرض في كافة المواجهات 🔥🏀 pic.twitter.com/CZ9mNF0qgv — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 3, 2023

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.