لاعب النصر: نعاني من وجود رونالدو لهذا السبب

يرى البرازيلي لويز جزستافو لاعب نادي النصر أن فريقه يجد صعوبة أمام منافسيه بسبب وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو بين صفوفه.

وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وقال جوستافو عبر قنوات "SSC SPORTS" السعودية: "قدمنا مباراة جيدة امام الفتح وكان ينقصنا التوفيق فقط لتحقيق الفوز بعدما صنعنا العيديد من الفرص".

وشدد اللاعب البرازيلي "كل مباراة يخوضها الفريق باتت أصعب في وجود كريستيانو رونالدو، نظرًا لأن المنافسين يواجهون النصر بـ 200% من قوتهم".

واختتم "قدوم كريستيانو ساعد اللاعبين كثيرا على تطوير مستواهم، ومع المباريات القادمة ستسعد جماهير النصر بما يقدمه رونالدو والمجموعة".

وأنقذ كريستيانو رونالدو نادي النصر من فقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.