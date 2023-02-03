منافس الأهلي - سياتل ساوندرز.. استقرار فني وتراجع و4 مشاكل

يستعد الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2022.

بطل قارة أمريكا الشمالية 2022 حقق المفاجأة الكبرى وبات أول فريق أمريكي يحقق لقب دوري أبطال كونكاكاف منذ عام 2000، وأول فريق أمريكي يتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفريق الأمريكي منافس الأهلي في السطور التالية.

استقرار فني

لم يعرف براين شميتزر المدير الفني للفريق في القرن الحالي سوى التواجد مع سياتل ساوندرز.

بدأ مسيرته مع الفريق في 2002 في دوري الدرجة الثانية، وخلال 6 مواسم حقق لقب الدوري مرتين في 2005 و2007 وفاز بلقب كأس المفوض في 2002 و2007 بالإضافة لعدة ألقاب أخرى.

مع مشاركة الفريق في 2009 لأول مرة في الدوري الأمريكي تحول شميتزر ليصبح مدربا مساعدا لـ سيجي شميدت.

ظل حتى 2016 مدربا مساعدا، وتولى المهمة بشكل مؤقت قبل أن يصبح المدير الفني بشكل نهائي للفريق منذ ذلك الحين.

كمدرب مساعد ساهم في التتويج بلقب كأس أمريكا المفتوحة 4 مرات، وتحقيق درع المشجعين 2014 (أكثر من يحقق نقاطا في الموسم بالقسمين الشرقي والغربي).

وبدءا من 2016 قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأمريكي مرتين عامي 2016 و2019 وحل وصيفا في 2017 و2020.

توج بلقب القسم الشرقي في 4 نسخ، واللقب الأهم هو تحقيق لقب دوري أبطال كونكاكاف 2022 والذي أوقف سيطرة الكرة المكسيكية على القارة والتي دامت لما يزيد عن 15 عاما.

الأفكار الفنية

بحسب موقع ترانسفير ماركت فإن الفريق الموسم الماضي تغيرت خططه بين المسابقات.

فلعب بأكثر من طريقة بين 4-3-3 و4-2-3-1 و5-4-1 و3-4-1-2.

لكن الملاحظ أنه خاض 6 مباريات من أصل 8 في دوري أبطال كونكاكاف بخطة 4-2-3-1.

أبرز اللاعبين

حراسة المرمى

ستيفن فراي الحارس الأمريكي المخضرم صاحب الأصول السويسرية والبالغ 36 عاما يعد عنصرا أساسيا في ألقاب الفريق في السنوات الأخيرة.

في الموسم الماضي شارك في 35 مباراة بالدوري الأمريكي ودوري أبطال كونكاكاف واستقبل 43 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات فقط.

وحاز على جائزة القفاز الذهبي وتواجد في التشكيل المثالي وأفضل لاعب في دوري أبطال كونكاكاف 2022، وسبق أن تحصل على جائزة أفضل تصدٍ في الدوري الأمريكي عامي 2018 و2021.

الدفاع

نوهو تولو ظهير أيسر منتخب الكاميرون، تواجد في كأس العالم وسبق له المشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 سنة في 2019 والتي أقيمت بمصر.

It's officially The Nouhou Game. Nouhou crosses for Fredy Montero to nod home the go-ahead goal for @SoundersFC! pic.twitter.com/djtVVLB47a — Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022

كما شارك أساسيا مع الكاميرون في أمم إفريقيا 2021 والتي حل بها ثالثا، وكان عنصرا أساسيا في كتيبة الأسود بـ كأس العالم 2022.

وتواجد في فريق كل النجوم للدوري الأمريكي لموسم 2022.

الإكوادوري إكسافير أرييجا، المدافع الدولي الذي تواجد في قائمة التري في كأس العالم 2022 دون أن يشارك، ويعد من عناصر الفريق الأساسية منذ انضمامه في 2019.

خط الوسط

لاعب الوسط الأمريكي كريستيان رولدان وكان موجود مع أمريكا في كأس العالم 2022، وسجل 52 هدفا بقميص الفريق في آخر 7 مواسم كأفضل هداف بين لاعبي الوسط في تاريخ النادي.

وجدد تعاقده مع الفريق منذ عدة أسابيع لمدة 5 مواسم ر فقة جوردان موريس جناح الفريق والذي سبق له ارتداء قميص سوانزي سيتي الويلزي.

القائد الأوروجوياني نيكولاس لوديرو صانع ألعاب والبالغ 33 عاما، لاعب أياكس الهولندي وبوكا جونيوز الأرجنتيني السابق، سجل 3 أهداف وصنع 1 في ذهاب وإياب النهائي القاري وتواجد في التشكيل المثالي للمسابقة في 2022.

الهجوم

المهاجم الكولومبي فريدي مونتيرو من أوائل اللاعبين الذي تعاقد النادي معهم وقت مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي في 2009 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 76 هدفا منذ انضمامه.

يليه البيروفي راؤول رويدياز صاحب الـ 73 هدفا بقميص الفريق منذ انضمامه في 2018، وهداف الفريق في آخر 5 مواسم.

OH MY WORD RAUL RUIDIAZ SEES THE KEEPER OFF THE LINE AND..... 😱😱😱 pic.twitter.com/J42xDEyZE4 — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2021

البرازيلي هيبير انضم في بداية الموسم الجاري قادما من نيوريورك سيتي الأمريكي بعد سجل 30 هدفا في 90 مباراة خلال 4 مواسم.

المباريات

خاض سياتل آخر مباراة له في أكتوبر الماضي وتعادل حينها مع سان خوسيه إريثكويك بنتيجة 2-2.

لم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات بالمسابقة ما كلفه عدم التأهل للمرحلة الإقصائية للمنافسة على اللقب.

اكتفى الفريق باحتلال المركز الحادي عشر في القسم الغربي بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة للمنافسة على اللقب.

وهو ما يحدث للفريق لأول مرة منذ مشاركته في 2009، حيث دفع الفريق نتائجه السلبية بتحقيق 15 نقطة فقط في آخر 17 مباراة بالمسابقة كأسوأ سلسلة في تاريخ النادي.

كما إنه حقق لقبه القاري في مايو 2022 على حساب أونام بوماس المكسيكي، أي إنه بعيد عن الاحتكاكات القارية القوية منذ ذلك الحين.

الفريق استعد لمواجهة الأهلي بخوض لقائين وديين خلال معسكره في مدينة مارابيا الإسبانية.

التشكيل الأساسي تعادل سلبيا مع فولفسبرجر النمساوي.

Our @Delta Starting XI for the first match today: Frei A. Roldan Yeimar Ragen Nouhou Atencio Rusnák C. Roldan Lodeiro - C Morris Ruidíaz — Sounders Matchday (@LIVESounders) January 28, 2023

والتشكيل البديل خسر من هامربي السويدي بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت عودة جواو باولو لاعب الوسط البرازيلي عقب تعافيه من قطع في الرباط الصليبي.

The best of today's match against Wolfsberger AC 🎥 pic.twitter.com/bYss2U7SdE — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) January 29, 2023

4 مشاكل

عقب نهاية الموسم المخيب نشر موقع sounderatheart المتخصص في متابعة النادي تقريرا يوضح فيه المشاكل التي عانى منها الفريق الموسم الماضي.

مشاكل تهديفية

منذ تولى شميتزر تدريب الفريق في 2016 كان معدل الفريق الهجومي 1.6 هدفا لكل مباراة، لتصل في 2022 لـ 1.38.

راؤول رويدياز سجل 9 أهداف في الدوري وهذا أقل عدد منذ انضمامه للفريق، في موسم 2021 سجل 17 هدفا، لكن لذلك سبب، هو عدد دقائق أقل بسبب الإصابات التي ضربته الموسم الماضي.

RAUL RUIDIAZ AT THE DEATH IN THE LEAGUES CUP SEMIFINALS pic.twitter.com/kn17ng1Pbz — Major League Soccer (@MLS) September 15, 2021

إصابات البيروفي كان لها تأثيرها على الفريق فتقلصت نسبة الأهداف المتوقعة في غيابه من 1.73 في المباراة لـ 1.40، كما حقق الفريق نقاطا أقل 1.13 في غيابه مقابل 1.56 خلال مشاركته.

أيضا الثنائي الذي يعوّل عليه الفريق تهديفيا: كريستيان رولدان وجوردان موريس تراجع مردودهما التهديفي في النصف الثاني من الموسم بين شهري يوليو وأكتوبر إذ سجلا 3 وصنعا هدفا في 29 مباراة، مقابل 28 هدفا في 32 مباراة بالنصف الأول من الموسم.

مشاكل دفاعية

في 5 من أول 6 مواسم لشميتزر مع الفريق، تواجد ساوندرز ضمن أقل 4 فرق استقبالا للأهداف في الدوري الأمريكي.

في 2022 استقبل الفريق 46 هدفا في 34 مباراة جعلته تاسع أقوى دفاع بين فرق القسمين الشرقي والغربي، وهو ثالث أسوأ معدل للفريق دفاعيا في الدوري الأمريكي.

كما أن الفريق استقبل 13 هدفا في آخر 5 دقائق من أي من الشوطين، وهو ما كلف الفريق فقدان 12 نقطة.

مشاكل الوسط

تأثر أداء الفريق بغياب جواو باولو -أفضل لاعب في الفريق لعام 2021- فبعد غيابه استخدم الفريق 12 ثنائية مختلفة في خط الوسط الدفاعي.

فكوّن باولو مع السلوفاكي ألبرت روشناك ثنائية جيدة وهي ما أسهمت في تحقيق الفريق للقب القاري.

ورغم أن الفريق اعتمد على أوبيد فارجاس -17 عاما- في الوسط رفقة السلوفاكي إلا أن إصابته في الظهر أيضا أظهرت المشاكل في الفريق على مستوى الاستمرارية.

نيكولاس لوديرو

القائد وصانع الألعاب البالغ 33 عاما ورغم تأثيره في الفوز باللقب القاري، إلا أنه قدم أقل مواسمه مع الفريق.

تهديفيا سجل 7 أهداف من أصل 12 في جميع المسابقات من ركلات جزاء.

في الدوري الأمريكي صنع 11 هدفا فقط الموسم الماضي وهو الأقل له مع الفريق، وأقل نسبة تمريرات مفتاحية في المباراة بـ 2.18 لكل 90 دقيقة.

الفريق أيضا كان يعتمد على الأوروجوياني في الركلات الثابتة، فبعدما كان الأفضل في 2021 بتسجيل 14 هدفا تراجع الفريق لتسجيل 8 فقط في 2022.

الأهلي نظريا هو الأقوى في تلك المواجهة مستفيدا من وصوله لنصف الموسم على الأقل وخوض 21 مباراة بينما يخوض الفريق الأمريكي مباراته الأولى الرسمية في 2023.

تراجع نتائج وأداء الفريق في الموسم الماضي من الدوري الأمريكي خاصة في النصف الثاني من الموسم ربما تكون علامة وفرصة للأهلي للاستفادة من المشاكل التي ذكرها التقرير للتفوق والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية من جديد.